HRIŠĆANI NA UDARU IZRAELACA: Latinski patrijarh Jerusalima sprečen da uđe u crkvu Svetog groba

IZRAELSKA policija sprečila je jutros latinskog patrijarha Jerusalima kardinala Pjerbatistu Picabalu, i zvaničnog kustoda Svete zemlje oca Frančeska Jelpa da dođu do crkve Svetog groba u Starom gradu Jerusalima kako bi služili misu na crkveni praznik Cveti, saopštili su Patrijaršija i Franjevačka kustodija Svete zemlje.

Kako je saopšteno, dva najviša katolička sveštenika u regionu "zaustavljeni su na putu, dok su išli privatno i bez ikakvih karakteristika povorke ili ceremonijalnog čina", zbog čega su bili primorani da se vrate.

-Po prvi put u vekovima, poglavari crkve su bili sprečeni da služe misu na Cveti u crkvi Groba Gospodnjeg. Ovaj incident je ozbiljan presedan i zanemaruje osećaje milijardi ljudi širom sveta koji tokom ove nedelje gledaju u Jerusalim, navodi se u saopštenju, prenosi Figaro.

Katoličke institucije su navele da je odluka izraelske policije "očigledno nerazumna i krajnje nesrazmerna mera".

-Ova ishitrena i fundamentalno pogrešna odluka, isprljana nepravilnim razmatranjima, predstavlja ekstremno odstupanje od osnovnih principa razumnosti, slobode veroispovesti i poštovanja statusa kvo, navodi se u saopštenju.

