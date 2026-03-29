HRIŠĆANI NA UDARU IZRAELACA: Latinski patrijarh Jerusalima sprečen da uđe u crkvu Svetog groba
IZRAELSKA policija sprečila je jutros latinskog patrijarha Jerusalima kardinala Pjerbatistu Picabalu, i zvaničnog kustoda Svete zemlje oca Frančeska Jelpa da dođu do crkve Svetog groba u Starom gradu Jerusalima kako bi služili misu na crkveni praznik Cveti, saopštili su Patrijaršija i Franjevačka kustodija Svete zemlje.
Kako je saopšteno, dva najviša katolička sveštenika u regionu "zaustavljeni su na putu, dok su išli privatno i bez ikakvih karakteristika povorke ili ceremonijalnog čina", zbog čega su bili primorani da se vrate.
-Po prvi put u vekovima, poglavari crkve su bili sprečeni da služe misu na Cveti u crkvi Groba Gospodnjeg. Ovaj incident je ozbiljan presedan i zanemaruje osećaje milijardi ljudi širom sveta koji tokom ove nedelje gledaju u Jerusalim, navodi se u saopštenju, prenosi Figaro.
Katoličke institucije su navele da je odluka izraelske policije "očigledno nerazumna i krajnje nesrazmerna mera".
-Ova ishitrena i fundamentalno pogrešna odluka, isprljana nepravilnim razmatranjima, predstavlja ekstremno odstupanje od osnovnih principa razumnosti, slobode veroispovesti i poštovanja statusa kvo, navodi se u saopštenju.
sputnikportal.rs
Preporučujemo
NETANJAHU OBEĆAVA: Izrael priprema plan koji će omogućiti bogosluženje u crkvi Svetog groba
29. 03. 2026. u 17:45
UGROŽENE NAJSTARIJE HRIŠĆANSKE ZAJEDNICE U IZRAELU: Doseljenici proteruju sve nejevreje
19. 03. 2026. u 20:32
ORGANIZOVANI JEVREJSKI TERORIZAM: Nekažnjeno ubijanje Palestinaca na Zapadnoj obali
28. 03. 2026. u 22:27
UNIŠTEN AMERIČKI F-16: Iranci pogodili avion iznad provincije Fars
28. 03. 2026. u 16:47
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
