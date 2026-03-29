UDARI PO JORDANU: Iran napao dronovima skladišta opreme, podršku i snage SAD u bazi Al-Azrak
IRANSKE snage od jutros gađaju dronovima skladišta opreme, podršku i snage američke vojske u bazi Al-Azrak u Jordanu, javlja Tasnim.
Jordanska baza Al-Azrak, sa svojim visoko opremljenim i talentovanim ljudstvom, smatra se jednim od najvažnijih vojnih centara u regionu i ključnom bazom za Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike, navodi se u saopštenju iranske vojske.
Zbog svoje strateške lokacije i položaja u istočnom Jordanu, ova baza je postala osetljiva i ključna operativna platforma sa kombinacijom borbenih i transportnih aviona za izvođenje vazdušnih udara i jedan od najvažnijih komandnih centara za operacije protiv Irana.
U saopštenju se ističe da će branioci nezavisnosti i teritorijalnog integriteta u iranskoj vojsci nastaviti odbranu Irana.
(Tanjug)
