UDARI PO JORDANU: Iran napao dronovima skladišta opreme, podršku i snage SAD u bazi Al-Azrak

IRANSKE snage od jutros gađaju dronovima skladišta opreme, podršku i snage američke vojske u bazi Al-Azrak u Jordanu, javlja Tasnim.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Jordanska baza Al-Azrak, sa svojim visoko opremljenim i talentovanim ljudstvom, smatra se jednim od najvažnijih vojnih centara u regionu i ključnom bazom za Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike, navodi se u saopštenju iranske vojske.

Zbog svoje strateške lokacije i položaja u istočnom Jordanu, ova baza je postala osetljiva i ključna operativna platforma sa kombinacijom borbenih i transportnih aviona za izvođenje vazdušnih udara i jedan od najvažnijih komandnih centara za operacije protiv Irana.

U saopštenju se ističe da će branioci nezavisnosti i teritorijalnog integriteta u iranskoj vojsci nastaviti odbranu Irana.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje