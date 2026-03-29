Svet

UDARI PO JORDANU: Iran napao dronovima skladišta opreme, podršku i snage SAD u bazi Al-Azrak

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 03. 2026. u 16:46

IRANSKE snage od jutros gađaju dronovima skladišta opreme, podršku i snage američke vojske u bazi Al-Azrak u Jordanu, javlja Tasnim.

УДАРИ ПО ЈОРДАНУ: Иран напао дроновима складишта опреме, подршку и снаге САД у бази Ал-Азрак

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Jordanska baza Al-Azrak, sa svojim visoko opremljenim i talentovanim ljudstvom, smatra se jednim od najvažnijih vojnih centara u regionu i ključnom bazom za Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike, navodi se u saopštenju iranske vojske.

Zbog svoje strateške lokacije i položaja u istočnom Jordanu, ova baza je postala osetljiva i ključna operativna platforma sa kombinacijom borbenih i transportnih aviona za izvođenje vazdušnih udara i jedan od najvažnijih komandnih centara za operacije protiv Irana.

U saopštenju se ističe da će branioci nezavisnosti i teritorijalnog integriteta u iranskoj vojsci nastaviti odbranu Irana.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

