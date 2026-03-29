"TRAMP ŽELI DA VLADA NAMA KAO TIRANIN" Ovaj Holivudski glumac osuo paljbu po predsedniku Amerike, pomenuo i Iran (VIDEO)
SLAVNI američki glumac Robert de Niro oštro je napao predsednika Donalda Trampa kao "egzistencijalnu pretnju našim slobodama i bezbednosti“, tvrdeći da "on mora biti zaustavljen sada".
Oskarom nagrađeni glumac pojavio se na demonstracijama "Bez kraljeva" (No Kings) u Njujorku u subotu (28. marta), održanim u znak protesta protiv ICE (imigracione službe), rata u Iranu i Trampove "želje da vlada nad nama kao tiranin", navode organizatori.
Obraćajući se prisutnima sa značkom „Volim Njujork“ na jakni, zvezda filma Kum je rekla:
"Kada masa skandira 'Bez kraljeva', ono što ja zapravo čujem je 'Bez Trampa'“.
Tramp je ranije odbacio proteste „Bez kraljeva“ kao „veoma male“ i „veoma neefikasne“, tvrdeći da on nije kralj i da vredno radi na poboljšanju zemlje.
(Independent)
BONUS VIDEO:
Komentari (0)