Svet

IZRAEL PRE EKOLOŠKOM KATASTROFOM: Iranski raketni napad izazvao veliki požar u industrijskoj zoni Beršebe, preti izlivanje hemikalija

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 03. 2026. u 16:11

VELIKI požar izbio je danas u industrijskoj zoni Neot Hovav, južno od grada Beršebe, nakon najnovijeg iranskog napada balističkim raketama.

ИЗРАЕЛ ПРЕ ЕКОЛОШКОМ КАТАСТРОФОМ: Ирански ракетни напад изазвао велики пожар у индустријској зони Бершебе, прети изливање хемикалија

AP Photo/Vahid Salemi

Hitne službe i medicinske ekipe su poslate na lice mesta, prenosi Tajms of Izrael.

Prema trenutnim informacijama, nema žrtava u napadu.

Iran i libanski Hezbolah nastavili su danas napade na Izrael.

RAKETA POGODILA HEMIJSKO POSTROJENjE

Iranska raketa danas je pogodila hemijsko postrojenje u industrijskoj zoni Neot Hovav, u blizini Beršebe, nakon čega je izbio požar, a nadležne službe trenutno proveravaju mogućnost izlivanja opasnih materija iz tog objekta.

Vatrogasni i spasilački timovi rade na zatvaranju i izolovanju oštećenih skladišta hemijskih materija u postrojenju u južnom Izraelu nakon iranskog raketnog udara i navoda o mogućem izlivanju opasnih materija, prenosi Tajms of Izrael.

Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama, a osoblje iz pogođenog postrojenja i okolnih fabrika je evakuisano.

Građani su zamoljeni da se ne približavaju toj zoni, a stanovnicima obližnjih oblasti je naloženo da ostanu u zatvorenom prostoru, da zatvore prozore i da prate naloge bezbednosnih i spasilačkih službi dok nadležni ne procene situaciju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GORAN IVANIŠEVIĆ SAHRANIO NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)

GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)