IZRAEL PRE EKOLOŠKOM KATASTROFOM: Iranski raketni napad izazvao veliki požar u industrijskoj zoni Beršebe, preti izlivanje hemikalija
VELIKI požar izbio je danas u industrijskoj zoni Neot Hovav, južno od grada Beršebe, nakon najnovijeg iranskog napada balističkim raketama.
Hitne službe i medicinske ekipe su poslate na lice mesta, prenosi Tajms of Izrael.
Prema trenutnim informacijama, nema žrtava u napadu.
Iran i libanski Hezbolah nastavili su danas napade na Izrael.
RAKETA POGODILA HEMIJSKO POSTROJENjE
Iranska raketa danas je pogodila hemijsko postrojenje u industrijskoj zoni Neot Hovav, u blizini Beršebe, nakon čega je izbio požar, a nadležne službe trenutno proveravaju mogućnost izlivanja opasnih materija iz tog objekta.
Vatrogasni i spasilački timovi rade na zatvaranju i izolovanju oštećenih skladišta hemijskih materija u postrojenju u južnom Izraelu nakon iranskog raketnog udara i navoda o mogućem izlivanju opasnih materija, prenosi Tajms of Izrael.
Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama, a osoblje iz pogođenog postrojenja i okolnih fabrika je evakuisano.
Građani su zamoljeni da se ne približavaju toj zoni, a stanovnicima obližnjih oblasti je naloženo da ostanu u zatvorenom prostoru, da zatvore prozore i da prate naloge bezbednosnih i spasilačkih službi dok nadležni ne procene situaciju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Preporučujemo
PROTIVVAZDUŠNA ODBRANA UAE: Oborila 16 iranskih balističkih raketa i 42 drona
29. 03. 2026. u 15:29
GENERAL DEFRIN: Izreal za nekoliko dana završava ciljanje kritične iranske vojne industrije
28. 03. 2026. u 22:45
DOPLOVILA POMORSKA UDARNA GRUPA: USS Tripoli stigao na Bliski istok (FOTO)
28. 03. 2026. u 17:25
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
Komentari (0)