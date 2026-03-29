IZRAEL PRE EKOLOŠKOM KATASTROFOM: Iranski raketni napad izazvao veliki požar u industrijskoj zoni Beršebe, preti izlivanje hemikalija

VELIKI požar izbio je danas u industrijskoj zoni Neot Hovav, južno od grada Beršebe, nakon najnovijeg iranskog napada balističkim raketama.

Hitne službe i medicinske ekipe su poslate na lice mesta, prenosi Tajms of Izrael.

Prema trenutnim informacijama, nema žrtava u napadu.

Iran i libanski Hezbolah nastavili su danas napade na Izrael.

RAKETA POGODILA HEMIJSKO POSTROJENjE

Iranska raketa danas je pogodila hemijsko postrojenje u industrijskoj zoni Neot Hovav, u blizini Beršebe, nakon čega je izbio požar, a nadležne službe trenutno proveravaju mogućnost izlivanja opasnih materija iz tog objekta.

Vatrogasni i spasilački timovi rade na zatvaranju i izolovanju oštećenih skladišta hemijskih materija u postrojenju u južnom Izraelu nakon iranskog raketnog udara i navoda o mogućem izlivanju opasnih materija, prenosi Tajms of Izrael.

Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama, a osoblje iz pogođenog postrojenja i okolnih fabrika je evakuisano.

Građani su zamoljeni da se ne približavaju toj zoni, a stanovnicima obližnjih oblasti je naloženo da ostanu u zatvorenom prostoru, da zatvore prozore i da prate naloge bezbednosnih i spasilačkih službi dok nadležni ne procene situaciju.

(Tanjug)

