Svet

RAZNET PONOS AMERIČKE AVIJACIJE: Pogledajte neverovatne fotografije, rep aviona potpuno otkinut (FOTO/VIDEO)

В.Н.

29. 03. 2026. u 15:26

U IRANSKOM raketnom napadu na bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, koju koriste i Sjedinjene Američke Države, oštećeno je više vojnih aviona i uništen je avion vredan 300 miliona dolara za rano upozoravanje i kontrolu E-3 Sentri, izjavio je neimenovani izvor koji ima saznanja o tome.

Foto: Printskrin Iks/@BRICSinfo

Nepotvrđene fotografije pokazuju da je rep aviona potpuno otkinut, zbog čega je neupotrebljiv za let, prenosi "Blumberg".

Uništeni avion, koji ima rotirajući radarski disk, koristi se za otkrivanje udaljenih pretnji i usmeravanje drugih borbenih letelica, čime pruža značajnu prednost. Iako SAD imaju više od 60 takvih letelica i mogu da nadoknade gubitak, njegovo uništavanje je značajno.

Ranjivi su na zemlji, potrebna im je zaštita

Gubitak ove letelice pokazuje da su veliki avioni ranjivi dok se nalaze na zemlji i da im je potrebna aktivna zaštita, rekao je Peter Lajton, bivši oficir Kraljevskog australijskog ratnog vazduhoplovstva.

- To je velika stvar. To pokazuje da su veliki avioni ranjivi na zemlji i da im je potrebna aktivna zaštita. To je teško obezbediti u svakom trenutku, ponekad zaštita zakaže - istakao je on.

"Leteća tvrđava"

Centralna komanda SAD nije odmah odgovorila na zahtev da pruži komentar o gubitku aviona, o čemu je ranije pisao časopis "Er & spejs forsiz".

SAD do sada nisu izgubile nijedan avion sa posadom u vazduhu usled neprijateljske vatre tokom kampanje protiv Irana. Ipak, oboreno je više od 10 borbenih dronova MQ-9 Reaper, što pokazuje da vazdušni prostor iznad te zemlje i dalje predstavlja opasnost.

Američki bombarderi, uključujući B-52 Stratofortreš i B-1B Lancer, nastavljaju da bezbedno gađaju ciljeve u Iranu koristeći krstareće rakete dugog dometa.

Iran je lansirao više od 1.200 balističkih raketa na ciljeve širom regiona, kao i najmanje 3.300 improvizovanih krstarećih raketa tipa "šahed".

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

