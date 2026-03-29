RAZNET PONOS AMERIČKE AVIJACIJE: Pogledajte neverovatne fotografije, rep aviona potpuno otkinut (FOTO/VIDEO)
U IRANSKOM raketnom napadu na bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, koju koriste i Sjedinjene Američke Države, oštećeno je više vojnih aviona i uništen je avion vredan 300 miliona dolara za rano upozoravanje i kontrolu E-3 Sentri, izjavio je neimenovani izvor koji ima saznanja o tome.
Nepotvrđene fotografije pokazuju da je rep aviona potpuno otkinut, zbog čega je neupotrebljiv za let, prenosi "Blumberg".
Uništeni avion, koji ima rotirajući radarski disk, koristi se za otkrivanje udaljenih pretnji i usmeravanje drugih borbenih letelica, čime pruža značajnu prednost. Iako SAD imaju više od 60 takvih letelica i mogu da nadoknade gubitak, njegovo uništavanje je značajno.
Ranjivi su na zemlji, potrebna im je zaštita
Gubitak ove letelice pokazuje da su veliki avioni ranjivi dok se nalaze na zemlji i da im je potrebna aktivna zaštita, rekao je Peter Lajton, bivši oficir Kraljevskog australijskog ratnog vazduhoplovstva.
- To je velika stvar. To pokazuje da su veliki avioni ranjivi na zemlji i da im je potrebna aktivna zaštita. To je teško obezbediti u svakom trenutku, ponekad zaštita zakaže - istakao je on.
"Leteća tvrđava"
Centralna komanda SAD nije odmah odgovorila na zahtev da pruži komentar o gubitku aviona, o čemu je ranije pisao časopis "Er & spejs forsiz".
SAD do sada nisu izgubile nijedan avion sa posadom u vazduhu usled neprijateljske vatre tokom kampanje protiv Irana. Ipak, oboreno je više od 10 borbenih dronova MQ-9 Reaper, što pokazuje da vazdušni prostor iznad te zemlje i dalje predstavlja opasnost.
Američki bombarderi, uključujući B-52 Stratofortreš i B-1B Lancer, nastavljaju da bezbedno gađaju ciljeve u Iranu koristeći krstareće rakete dugog dometa.
Iran je lansirao više od 1.200 balističkih raketa na ciljeve širom regiona, kao i najmanje 3.300 improvizovanih krstarećih raketa tipa "šahed".
(Tanjug)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
Komentari (0)