RAZNET PONOS AMERIČKE AVIJACIJE: Pogledajte neverovatne fotografije, rep aviona potpuno otkinut (FOTO/VIDEO)

U IRANSKOM raketnom napadu na bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, koju koriste i Sjedinjene Američke Države, oštećeno je više vojnih aviona i uništen je avion vredan 300 miliona dolara za rano upozoravanje i kontrolu E-3 Sentri, izjavio je neimenovani izvor koji ima saznanja o tome.

Nepotvrđene fotografije pokazuju da je rep aviona potpuno otkinut, zbog čega je neupotrebljiv za let, prenosi "Blumberg".

JUST IN: 🇮🇷🇺🇸 US Air Force plane completely destroyed following Iranian strikes at Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia. — BRICS News (@BRICSinfo) March 29, 2026

Uništeni avion, koji ima rotirajući radarski disk, koristi se za otkrivanje udaljenih pretnji i usmeravanje drugih borbenih letelica, čime pruža značajnu prednost. Iako SAD imaju više od 60 takvih letelica i mogu da nadoknade gubitak, njegovo uništavanje je značajno.

Newly released images capture the damage caused to an American E-3 AWACS plane in Iranian retaliatory strikes on Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.



— Press TV 🔻 (@PressTV) March 29, 2026

Ranjivi su na zemlji, potrebna im je zaštita

Gubitak ove letelice pokazuje da su veliki avioni ranjivi dok se nalaze na zemlji i da im je potrebna aktivna zaštita, rekao je Peter Lajton, bivši oficir Kraljevskog australijskog ratnog vazduhoplovstva.

- To je velika stvar. To pokazuje da su veliki avioni ranjivi na zemlji i da im je potrebna aktivna zaštita. To je teško obezbediti u svakom trenutku, ponekad zaštita zakaže - istakao je on.

The Iranian attack on Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia was larger than expected.



Multiple refueling aircraft and an E-3 Sentry AWACS were reportedly among the planes damaged in the strike.



At least 15 U.S. troops were wounded, including five who were seriously injured. — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) March 28, 2026

"Leteća tvrđava"

Centralna komanda SAD nije odmah odgovorila na zahtev da pruži komentar o gubitku aviona, o čemu je ranije pisao časopis "Er & spejs forsiz".

SAD do sada nisu izgubile nijedan avion sa posadom u vazduhu usled neprijateljske vatre tokom kampanje protiv Irana. Ipak, oboreno je više od 10 borbenih dronova MQ-9 Reaper, što pokazuje da vazdušni prostor iznad te zemlje i dalje predstavlja opasnost.

WHY IRAN'S STRIKE ON A U.S. E-3 SENTRY IS A BIG DEAL



1. The U.S. E-3 Sentry AWACS fleet is tiny. The U.S. now has only about 17 aircraft left after decades of retirements. Losing even one is a serious strategic loss.



2. Six E-3s were deployed to the Gulf theatre, nearly 40%… — Shiv Aroor (@ShivAroor) March 29, 2026

Američki bombarderi, uključujući B-52 Stratofortreš i B-1B Lancer, nastavljaju da bezbedno gađaju ciljeve u Iranu koristeći krstareće rakete dugog dometa.

Iran je lansirao više od 1.200 balističkih raketa na ciljeve širom regiona, kao i najmanje 3.300 improvizovanih krstarećih raketa tipa "šahed".

(Tanjug)

