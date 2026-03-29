Svet

AL DŽAZIRA: Izraelska invazija napreduje u više oblasti južnog Libana

Predrag Stojković

29. 03. 2026. u 15:24

NEIMENOVANI libanski vojni izvor izjavio je danas da se izraelska vojna invazija odvija u više oblasti južnog Libana i da izraelske trupe napreduju prema reci Litani.

Foto: Profimedia

Neimenovani izvor je rekao za agenciju Al Džazira da su izraelske trupe zaobišle Aitarun, da su stigle do predgrađa Vadi al-Salukija i da su ušle u grad Al-Bajada u zapadnom sektoru i tamo zauzele položaje.

Izvor Al Džazire je dodao da su izraelske snage napredovale ka reci Litani na području ispod grada Kantara blizu Al-Muhadžsibata i stigle do jednog od rukavaca te reke u istočnom sektoru.

Ranije danas, izraelski mediji su preneli da je jedan vojnik Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) poginuo, a trojica su ranjena tokom borbi na jugu Libana.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
