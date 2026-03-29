TAJANI OPLEO PO TEL AVIVU: Zabrana kardinalu i patrijarhu da posete crkvu Svetog groba neprihvatljiva

ITALIJANSKI ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da je neprihvatljivo to što je izraelska policija jutros sprečila kardinala Pjerbatistu Picabalu, latinskog patrijarha Jerusalima, da služi misu u crkvi Svetog groba u Jerusalimu na Cveti, praznik koji katolički vernici slave danas.

Foto: Tanjug (AP Photo/Michel Euler)

Tajani je u objavi na platformi Iks rekao da izražava "najdublju solidarnost sa jerusalimskim patrijarhom, kardinalom Pjerbatistom Picabalom, poglavarom Katoličke crkve u Svetoj zemlji, i kustodom Svete zemlje, ocem Frančeskom Jelpom", kome je takođe zabranjen ulazak u crkvu Svetog groba, prenosi ANSA.

- Neprihvatljivo je da im je onemogućen ulazak u crkvu Groba Gospodnjeg u Jerusalimu. Odmah sam naložio našem ambasadoru u Izraelu da izrazi naše negodovanje vlastima u Tel Avivu, i da potvrdi stav Italije o zaštiti verskih sloboda u svakom trenutku i pod svim okolnostima - kazao je Tajani.

On je podsetio da je "prvi put izraelska policija uskratila crkvenim vođama pravo da služe misu na Cveti, na jednom od najsvetijih mesta na svetu za milione vernika".

Patrijaršija i Franjevačka kustodija Svete zemlje saopštile su ranije danas da su dva najviša katolička sveštenika u regionu "zaustavljena na putu, dok su išli privatno i bez ikakvih karakteristika povorke ili ceremonijalnog čina" prema crkvi Svetog groba, zbog čega su bili primorani da se vrate.

