IZRAEL UPAO SA TERITORIJE SIRIJE OTETE NAKON PADA ASADA: Elitne jedinice sišle sa planine i izvele neverovatan napad

29. 03. 2026. u 13:47

IZRAELSKA vojska (IDF) je saopštila da su njene elitne vojne snage izvršile prekogranični prelaz sa teritorije Sirije u Liban u okviru napora da se spreči učvršćivanje položaja terorističkih organizacija u tom području.

 - Rezervisti Alpinističke jedinice IDF, koja deluje u okviru 810. brigade Planine, izvršili su operaciju na nepristupačnom planinskom terenu i stigli su preko područja pod snegom od sirijskog Hermona do područja planine Dov u južnom Libanu kako bi skenirali područje, prikupili obaveštajne podatke i locirali neprijateljsku terorističku infrastrukturu u tom području - navodi se u saopštenju IDF, prenosi Tajms of Izrael.

Od pada režima sirijskog predsednika Bašara al Asada u decembru 2024. godine, izraelska vojska je raspoređena na devet položaja u južnoj Siriji, uglavnom unutar tampon zone u pograničnom području kojim patroliraju snage Ujedinjenih nacija (UN).

Izraelske snage su izvele operaciju sa ciljem da oduzmu oružje od paravojnih formacija koje Izrael smatra bezbednosnom pretnjom i podrškom libanskoj militantnoj grupi Hezbolah.

Iz IDF je ranije saopšteno da je u protekloj godini sprečeno nekoliko pokušaja krijumčarenja oružja iz Sirije u Liban preko planine Hermon.

KO zapravo drži ključeve SVETA? Ormuski moreuz!

Drugi pišu

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

