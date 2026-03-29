IZRAEL UPAO SA TERITORIJE SIRIJE OTETE NAKON PADA ASADA: Elitne jedinice sišle sa planine i izvele neverovatan napad
IZRAELSKA vojska (IDF) je saopštila da su njene elitne vojne snage izvršile prekogranični prelaz sa teritorije Sirije u Liban u okviru napora da se spreči učvršćivanje položaja terorističkih organizacija u tom području.
- Rezervisti Alpinističke jedinice IDF, koja deluje u okviru 810. brigade Planine, izvršili su operaciju na nepristupačnom planinskom terenu i stigli su preko područja pod snegom od sirijskog Hermona do područja planine Dov u južnom Libanu kako bi skenirali područje, prikupili obaveštajne podatke i locirali neprijateljsku terorističku infrastrukturu u tom području - navodi se u saopštenju IDF, prenosi Tajms of Izrael.
Od pada režima sirijskog predsednika Bašara al Asada u decembru 2024. godine, izraelska vojska je raspoređena na devet položaja u južnoj Siriji, uglavnom unutar tampon zone u pograničnom području kojim patroliraju snage Ujedinjenih nacija (UN).
Izraelske snage su izvele operaciju sa ciljem da oduzmu oružje od paravojnih formacija koje Izrael smatra bezbednosnom pretnjom i podrškom libanskoj militantnoj grupi Hezbolah.
Iz IDF je ranije saopšteno da je u protekloj godini sprečeno nekoliko pokušaja krijumčarenja oružja iz Sirije u Liban preko planine Hermon.
(Tanjug)
