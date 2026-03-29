Svet

KIM TESTIRAO NOVO "ČUDOVIŠTE": Neverovatan izum Pjongjanga uterao strah u kosti protivnicima

29. 03. 2026. u 13:47

SEVERNOKOREJSKI lider Kim Džong Un je nadgledao testiranje raketnog motora na čvrsto gorivo sa velikim potiskom koji koristi kompozitni materijal od ugljeničnih vlakana, preneli su danas južnokorejski mediji.

Foto Tanjug/AP

Prema pisanju severnokorejskih medija Kim Džong Un je rekao da je test deo petogodišnjeg plana Severne Koreje za unapređenje strateških udarnih sposobnosti, prenosi agencija Jonhap.

Severnokorejska državna novinska agencija KCNA prenela je da je cilj petogodišnjeg plana razvoja nacionalne odbrane stalno unapređenje sredstava za strateške udare.

KCNA je prenela reči severnokorejskog lidera da su severnokorejske odbrambene sposobnosti "ušle u značajnu fazu promena u izgradnji strateških snaga".

(Tanjug)

