KAFIĆI SU PUNI, NE BISTE REKLI DA JE RAT U TOKU: Iz prve ruke otkriveno kako funkcioniše život u Izraelu

POTPREDSEDNICA NVO Monitor Olga Izrael Dojč izjavila je danas da je situacija u Tel Avivu, uprkos čestim napadima, daleko od scenarija potpunog razaranja i navela da grad normalno funkcioniše uz prilagođavanje svakodnevnom životu u ratnim uslovima.

Foto: Free Images Pixabay

- Tel Aviv je čitav. Sve je puno, lokali, restorani i kafići. Naravno, kao što znate i kad je presretnuta raketa, gotovo svakodnevno ima pogodaka po stambenim objektima širom Izraela i oni nanose štetu, ali to je lokalizovana šteta, uglavnom od takvih udara nema civilnih žrtava, osim u slučaju kada se ljudi nađu van skloništa i van bezbedne sobe. Tu i tamo ima materijalne štete, ali daleko od toga da se govori u kontekstu da li je ostalo nešto od Tel Aviva ili ne - rekla je Dojč.

Ona je dodala da svakodnevni život u centralnom delu Izraela "može delovati kontradiktorno" u odnosu na ratne okolnosti.

- Kada bih vas povela sa sobom po centru Izraela, možda bi čak imali neki kontradiktorni utisak kao da nismo u sred rata. Jer s jedne strane mi imamo nekoliko uzbuna svakog dana i tokom noći, ali sa druge strane kad izađete i na auto-put i na redovne ulice, mi imamo gužvu u saobraćaju, ljudi su po kafićima, prodavnice su pune, jer negde smo, nažalost, već i normalizovali ovu situaciju i samo smo se prilagodili istoj, što znači krećemo u tržni centar, ali računamo rutu, ako me uhvati uzbuna usput, gde su mi skloništa - navela je Dojč.

Naglasila je da građani koriste i tehnološka rešenja kako bi se lakše snašli u kriznim situacijama.

- Izraelci najčešće koriste aplikaciju Waze. Dodata je opcija da vas Waze odvede do najbližeg skloništa u okolini - dodala je ona.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Eskalacija rata na Bliskom istoku