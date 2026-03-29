PANIKA U BRISELU: Teške optužbe - AFD poverljive podatke o Ukrajini davala Rusiji? Pomenuta i Mađarska
POSLANICI Evropskog parlamenta i nemačkog Bundestaga izneli su sumnje na račun stranke Alternativa za Nemačku, optužujući ih da poverljive podatke iz Evropske unije dele sa Moskvom i Pekingom.
Pristup poverljivim dokumentima EU od strane stranke Alternativa za Nemačku, koja važi za prorusku, izaziva zabrinutost da se osetljive rasprave izlažu Moskvi, reklo je troje diplomata EU i četvoro nemačkih poslanika, prenosi Politiko.
Nemački poslanici — uključujući i one iz krajnje desnice — imaju pristup bazi podataka koja sadrži hiljade dokumenata EU. Među njima su poverljive beleške sa sastanaka ambasadora, gde diplomate bloka usaglašavaju stavove svojih zemalja o geopolitičkim pitanjima, kao što su planovi za finansiranje Ukrajine korišćenjem zamrznute ruske imovine.
- Problem je u tome što imamo stranku, AfD, za koju postoje opravdane sumnje da informacije cure ka Kini ili Rusiji - rekao je poslanik Zelenih Anton Hofrajter, predsednik odbora Bundestaga za poslove EU.
Te sumnje utiču na način vođenja osetljivih razgovora, jer diplomate sve više uzimaju u obzir rizik od curenja informacija.
Mađarska na tapetu
Budimpešta je tokom vikenda u medijskim izveštajima optužena da prosleđuje informacije o poverljivim razgovorima lidera EU Moskvi, što je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto nazvao „lažnim vestima“.
Zemlje EU se već sastaju u manjim grupama zbog zabrinutosti da „nedovoljno lojalne“ države odaju osetljive informacije vladi ruskog predsednika Vladimira Putina, rekao je jedan evropski zvaničnik.
(Politiko)
