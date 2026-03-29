RAT NA BLISKOM ISTOKU: Iračka PVO oborila dron u blizini rezidencije lidera Kurdistanske demokratske partije, Pentagon ostaje bez tomahavka

V.N.

29. 03. 2026. u 07:27

RAT na Bliskom istoku ušao je u 30. dan.

Foto Tanjug/AP/profimedia/printskrin JouTube

AE: U toku presretanje iranskih raketa i bespilotnih letelica

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je u toku dejstvo protivvazdušne odbrane u presretanju raketa i bespilotnih letelica. "Sistem protivvazdušne odbrane UAE je aktivan zbog pretnji od raketa i bespilotnih letelica", navodi se u saopštenju ministarstva koje je objavljeno na platformi X. U saopštenju se navodi da su zvuci koji se čuju širom zemlje rezultat tekućih operacija presretanja projektila i bespilotnih letelica. Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael počele vazdušne na Iran, ta zemlja već petu nedelju lansira rakete i dronove na UAE i druge zemlje u regionu Persijskog zaliva, navodeći da je to zbog američkog prisustva u njima.

Iračka PVO oborila dron u blizini rezidencije lidera Kurdistanske demokratske partije

Iračka protivvazdušna odbrana oborila je dron u blizini rezidencije lidera vladajuće kurdistanske stranke u Iraku - Kurdistanske demokratske partije (KDP) Masuda Barzanija, u Erbilu, saopštili su bezbednosni izvori za Rojters. Prethodno su bezbednosni zvaničnici u Bagdadu rekli Rojtersu da je u subotu rano ujutru izveden napad dronom i na kuću predsednika iračkog Kurdistana Nečirvana Barzanija, izjavili su bezbednosni zvaničnici u Bagdadu. Iračka protivvazdušna odbrana je oborila dron u blizini baze boraca Pešmerga u Duhoku, potvrdili su irački zvaničnici za Rojters. Napadi su izvedeni dok se intenziviraju udari na militantne grupe povezane sa Iranom i na kurdske snage u jeku američko-izraelskog rata protiv Irana koji se preliva i u Irak. Premijer Iraka Mohamed Šia el-Sudani osudio je pokušaj napada na kuću Nečirvana Barzanija, a potom je i razgovarao sa njim telefonom, saopšteno je iz kabineta premijera. Sudani je naredio da se formira zajednički bezbednosno-tehnički tim za istragu incidenata i identifikaciju odgovornih, dodaje se u saopštenju.

SAD rasporedile više od 50.000 vojnika na Bliski istok

Nove snage pridružuju se hiljadama američkih marinaca koji su već raspoređeni na Bliskom istoku kao deo masovnog gomilanja snaga tokom rata s Iranom.

Ukupno su, prema ranijim izjavama, SAD rasporedile više od 50.000 vojnika u regiju, navodi DPA.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VARŠAVA OD MOSKVE TRAŽI ODŠTETU ZA BOLI ZBOG SSSR: Poljska smatra i da su im Nemci ostali dužni stotine milijardi evra za Drugi svetski rat
0 0

POSLE mnogo decenija Poljaci i tri bivše sovjetske republike na Baltiku odlučili su da traže od Rusije milijarde dolara za "sovjetsku okupaciju". Na zahtev premijera Poljske Donalda Tuska u Varšavi tamošnji istoričari prikupljaju dokaze za "istorijske grehe" Rusije. U Varšavi sada govore kako su Rusi posle Drugog svetskog rata materijalno razrušili Poljsku.

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP MU OVO NEĆE OPROSTITI! Albanac tvrdi, a Hrvati ponosni: Dvaput sam prebio Čaka Norisa!

TRAMP MU OVO NEĆE OPROSTITI! Albanac tvrdi, a Hrvati ponosni: "Dvaput sam prebio Čaka Norisa!"