RAT NA BLISKOM ISTOKU: Iračka PVO oborila dron u blizini rezidencije lidera Kurdistanske demokratske partije, Pentagon ostaje bez tomahavka
RAT na Bliskom istoku ušao je u 30. dan.
AE: U toku presretanje iranskih raketa i bespilotnih letelica
Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je u toku dejstvo protivvazdušne odbrane u presretanju raketa i bespilotnih letelica. "Sistem protivvazdušne odbrane UAE je aktivan zbog pretnji od raketa i bespilotnih letelica", navodi se u saopštenju ministarstva koje je objavljeno na platformi X. U saopštenju se navodi da su zvuci koji se čuju širom zemlje rezultat tekućih operacija presretanja projektila i bespilotnih letelica. Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael počele vazdušne na Iran, ta zemlja već petu nedelju lansira rakete i dronove na UAE i druge zemlje u regionu Persijskog zaliva, navodeći da je to zbog američkog prisustva u njima.
Iračka PVO oborila dron u blizini rezidencije lidera Kurdistanske demokratske partije
Iračka protivvazdušna odbrana oborila je dron u blizini rezidencije lidera vladajuće kurdistanske stranke u Iraku - Kurdistanske demokratske partije (KDP) Masuda Barzanija, u Erbilu, saopštili su bezbednosni izvori za Rojters. Prethodno su bezbednosni zvaničnici u Bagdadu rekli Rojtersu da je u subotu rano ujutru izveden napad dronom i na kuću predsednika iračkog Kurdistana Nečirvana Barzanija, izjavili su bezbednosni zvaničnici u Bagdadu. Iračka protivvazdušna odbrana je oborila dron u blizini baze boraca Pešmerga u Duhoku, potvrdili su irački zvaničnici za Rojters. Napadi su izvedeni dok se intenziviraju udari na militantne grupe povezane sa Iranom i na kurdske snage u jeku američko-izraelskog rata protiv Irana koji se preliva i u Irak. Premijer Iraka Mohamed Šia el-Sudani osudio je pokušaj napada na kuću Nečirvana Barzanija, a potom je i razgovarao sa njim telefonom, saopšteno je iz kabineta premijera. Sudani je naredio da se formira zajednički bezbednosno-tehnički tim za istragu incidenata i identifikaciju odgovornih, dodaje se u saopštenju.
SAD rasporedile više od 50.000 vojnika na Bliski istok
Nove snage pridružuju se hiljadama američkih marinaca koji su već raspoređeni na Bliskom istoku kao deo masovnog gomilanja snaga tokom rata s Iranom.
Ukupno su, prema ranijim izjavama, SAD rasporedile više od 50.000 vojnika u regiju, navodi DPA.
