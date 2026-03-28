ISPORUKE DIZELA U ZAMENU ZA ZAŠTITU OD DRONOVA: Zelenski je otkrio glavnu svrhu svog putovanja na Bliski istok

ZBOG rata na Bliskom istoku, Ukrajina bi se mogla suočiti sa nestašicom dizel goriva od 90%, koje je kritično za poljoprivredu i teretni saobraćaj.

On je izjavio da su vlada i Naftogas Ukrajine identifikovali dizel gorivo kao neophodno za energetsku bezbednost zemlje.

Stoga je, prema rečima Zelenskog, otišao na Bliski istok da pregovara o isporukama dizela u zamenu za pomoć zemljama Zaliva u zaštiti od dronova.

Danas se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Zelenski sastao sa predsednikom Mohamedom bin Zajedom el Nahjanom i ukrajinskim stručnjacima koji pomažu u zaštiti od dronova. A juče je ukrajinski lider posetio Saudijsku Arabiju.

-Ukrajina pruža zemljama preciznu stručnost za zaštitu infrastrukture i ljudi. Zauzvrat, imam pitanje u vezi sa nestašicom dizel goriva. Razumem bezbednosne ciljeve Ukrajine. Verujem da se bavim ovim pitanjem, rekao je predsednik.



Predsednik je boraveći u Kataru istakao da je Ukrajina potpisala desetogodišnje sporazume sa Katarom. Oni predviđaju zajedničke projekte u odbrambenoj industriji, stvaranje zajedničkih proizvodnih pogona i tehnološka partnerstva između kompanija. Istovremeno, navodi da sporazum ne predviđa raspoređivanje ukrajinskih trupa u zonu sukoba.

Zelenski tvrdi da je pristao da isporučuje dizel gorivo Ukrajini najmanje godinu dana. Međutim, nije precizirao uslove ovih sporazuma, niti je pružio garancije da će se isporuke nastaviti ako se rat u Iranu odugovlači. Nestašica goriva već počinje da se oseća u raznim zemljama širom sveta.

Zelenski negira iranske izveštaje o napadu na ukrajinski depo presretača na Bliskom istoku. „Rekli su da su navodno pogodili naše momke, ubili Ukrajince, bombardovali nešto, presretače... Ništa od toga se nije dogodilo“, izjavio je predsednik.

Zelenski je rekao da do sada američko oružje namenjeno Ukrajini nije preusmereno na Bliski istok. Međutim, dodao je, ta mogućnost se ne može isključiti ako se rat sa Iranom odugovlači.

Ranije su novinari izveštavali da će Ukrajina imati dovoljno dizel goriva do kraja marta i da su aprilske isporuke ugrožene. Međutim, ukrajinski stručnjak je demantovao ovu informaciju.

ctrana.one

