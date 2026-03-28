HUTI PRETE NOVIM UDARIMA NAKON ULASKA U RAT: Na meti i ključni morski putevi
JEMENSKI pobunjenici Huti saopštili su da će nastaviti vojne operacije „u narednim danima“ nakon što su se danas uključili u sukob na strani Irana.
Izraelska vojska je ranije saopštila da je presrela raketu ispaljenu iz Jemena, a izveštaji ukazuju da je nekoliko sati kasnije ispaljen još jedan projektil.
Postoje i nepotvrđeni navodi da su Huti odgovorni za dron koji je večeras presretnut iznad juga Izraela.
U saopštenju objavljenom na Telegramu, pobunjenička grupa je navela:
- Jemenske oružane snage potvrđuju da će, ispunjavajući svoje verske, moralne i humanitarne dužnosti prema slobodnim narodima na frontovima džihada i otpora, i kao odgovor na zločine neprijatelja protiv naroda i država u regionu, nastaviti, uz Božju pomoć i oslanjanje na Boga, da sprovode svoje vojne operacije u narednim danima sve dok kriminalni neprijatelj ne prekine svoje napade i agresiju - navedeno je, prenosi Skaj njuz.
Neki analitičari smatraju da bi Huti uskoro mogli da napadnu brodove u moreuzu Bab el-Mandeb, što bi verovatno izazvalo dodatne poremećaje u globalnom pomorskom saobraćaju i nove ekonomske posledice za zapadne zemlje, uz već postojeću blokadu Ormuskog moreuza od strane Irana, još jednog ključnog plovnog puta.
