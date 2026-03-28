AKTIVIRANI METEOALARMI U TURSKOJ ZBOG POPLAVA: Hitno se oglasila Agencija za vanredne situacije (MAPE)
TURSKA Agencija za vanredne situacije (AFAD), pozivajući se na podatke Generalne direkcije za meteorologiju, izdala je kritična upozorenja za više provincija zbog opasnosti od ekstremnih vremenskih prilika.
Najugroženije oblasti uključuju Izmir, Manisu, Denizli, Ušak, Ispartu, Burdur i Antaliju, gde se očekuju obilne padavine.
Prema saopštenju, posebno će biti pogođene:
- Izmir i Manisa
- Zapadni i jugozapadni delovi Denizlija i Ušaka
- Južni deo Isparte
- Opština Bukak u Burduru
- Cela oblast Antalije
U nekim regionima padavine mogu dostići i preko 50–60 litara po kvadratnom metru.
Pored toga, za 29. mart, nedelju, izdato je lokalno upozorenje na jake kiše za provincije Sakarija, Duzdže, Zonguldak, Bartin, Bolo, Karabuk, zapadni deo Kastamonu i severozapadni deo Ankare.
AFAD i Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske apeluju na građane da budu oprezni zbog rizika od iznenadnih poplava, nanosa vode, grada, jakog vetra i oluja, i pozivaju na praćenje upozorenja nadležnih organa.
Preporučujemo
POGLEDAJTE NEVEROVATAN PRIZOR: Sneg pada u Nišu kao da je januar (VIDEO)
28. 03. 2026. u 14:20
(MAPE) SNEG STIŽE U SRBIJU: Evo gde će danas vejati
28. 03. 2026. u 11:17
POSLEDNjI UDARAC BABA MARTE: Ovog datuma stiže lepo vreme
28. 03. 2026. u 07:05
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
