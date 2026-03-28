AKTIVIRANI METEOALARMI U TURSKOJ ZBOG POPLAVA: Hitno se oglasila Agencija za vanredne situacije (MAPE)

TURSKA Agencija za vanredne situacije (AFAD), pozivajući se na podatke Generalne direkcije za meteorologiju, izdala je kritična upozorenja za više provincija zbog opasnosti od ekstremnih vremenskih prilika.

Najugroženije oblasti uključuju Izmir, Manisu, Denizli, Ušak, Ispartu, Burdur i Antaliju, gde se očekuju obilne padavine.

Prema saopštenju, posebno će biti pogođene:

Izmir i Manisa

Zapadni i jugozapadni delovi Denizlija i Ušaka

Južni deo Isparte

Opština Bukak u Burduru

Cela oblast Antalije

U nekim regionima padavine mogu dostići i preko 50–60 litara po kvadratnom metru.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;



🗓️ 28 Mart 2026 Cumartesi günü;

📍 İzmir ve Manisa illerinin tamamında,

Denizli ve Uşak illerinin batı ve güneybatı ilçelerinde, Isparta ilinin güneyinde, Burdur ilinin Bucak ilçesinde ve Antalya… pic.twitter.com/stoF2pUFFT — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 28, 2026

Pored toga, za 29. mart, nedelju, izdato je lokalno upozorenje na jake kiše za provincije Sakarija, Duzdže, Zonguldak, Bartin, Bolo, Karabuk, zapadni deo Kastamonu i severozapadni deo Ankare.

AFAD i Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske apeluju na građane da budu oprezni zbog rizika od iznenadnih poplava, nanosa vode, grada, jakog vetra i oluja, i pozivaju na praćenje upozorenja nadležnih organa.