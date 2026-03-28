Svet

AKTIVIRANI METEOALARMI U TURSKOJ ZBOG POPLAVA: Hitno se oglasila Agencija za vanredne situacije (MAPE)

В.Н.

28. 03. 2026. u 19:37

TURSKA Agencija za vanredne situacije (AFAD), pozivajući se na podatke Generalne direkcije za meteorologiju, izdala je kritična upozorenja za više provincija zbog opasnosti od ekstremnih vremenskih prilika.

Najugroženije oblasti uključuju Izmir, Manisu, Denizli, Ušak, Ispartu, Burdur i Antaliju, gde se očekuju obilne padavine.

Prema saopštenju, posebno će biti pogođene:

  • Izmir i Manisa
  • Zapadni i jugozapadni delovi Denizlija i Ušaka
  • Južni deo Isparte
  • Opština Bukak u Burduru
  • Cela oblast Antalije

U nekim regionima padavine mogu dostići i preko 50–60 litara po kvadratnom metru.

Pored toga, za 29. mart, nedelju, izdato je lokalno upozorenje na jake kiše za provincije Sakarija, Duzdže, Zonguldak, Bartin, Bolo, Karabuk, zapadni deo Kastamonu i severozapadni deo Ankare.

AFAD i Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske apeluju na građane da budu oprezni zbog rizika od iznenadnih poplava, nanosa vode, grada, jakog vetra i oluja, i pozivaju na praćenje upozorenja nadležnih organa.

