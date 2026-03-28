POGOĐEN AERODROM U KUVAJTU: Pričinjena velika šteta, oglasile se vazduhoplovne vlasti (FOTO)

MEĐUNARODNI aerodrom u Kuvajtu bio je meta više napada dronovima u subotu, pri čemu je pričinjena značajna šteta radarskom sistemu.

Kako prenosi KUNA, pozivajući se na Upravu civilnog vazduhoplovstva, žrtava nije bilo.

Prema zvaničnim informacijama, letelice su pogodile ključnu infrastrukturu aerodroma što je dovelo do poremećaja u funkcionisanju sistemu.

Nadležne službe su odmah reagovale i započele procenu štete i sanaciju.

Zalivske države u međuvremenu upozoravaju na rastuću pretnju od iranskih proksi grupa, koje sve češće deluju van granica Irana i ciljaju ključnu infrastrukturu u regionu, piše Gardijan.

Vlasti su potvrdile da nije bilo povređenih i da se preduzimaju mere kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje aerodroma u narednom periodu.

(Rojters/Gardijan)