SKAČE CENA ALUMINIJUMA UAE: Topionica kompanije za proizvodnju aluminijuma EGA oštećena u iranskom napadu
VELIKA globalna kompanija za proizvodnju aluminijuma EGA u Ujedinjenim Arapskim Emiratima saopštila je danas da je njena topionica pretrpela značajnu štetu u napadu iranskih raketa i dronova na Abu Dabi, a da je nekoliko zaposlenih povređeno.
Izvršni direktor kompanije EGA Abdulnaser Bin Kalban rekao je da je bezbednost glavni prioritet kompanije, kao i da se procenjuje šteta na objektima u Al Tavili, preneo je CNN.
EGA je najveći proizvođač aluminijuma na Bliskom istoku i drugi najveći dobavljač za globalna tržišta.
Ta kompanija proizvodi oko četiri odsto ukupne svetske proizvodnje aluminijuma i gotovo polovinu aluminijuma u regionu Zaliva.
(Tanjug)
