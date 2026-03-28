SKAČE CENA ALUMINIJUMA UAE: Topionica kompanije za proizvodnju aluminijuma EGA oštećena u iranskom napadu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 03. 2026. u 18:38

VELIKA globalna kompanija za proizvodnju aluminijuma EGA u Ujedinjenim Arapskim Emiratima saopštila je danas da je njena topionica pretrpela značajnu štetu u napadu iranskih raketa i dronova na Abu Dabi, a da je nekoliko zaposlenih povređeno.

СКАЧЕ ЦЕНА АЛУМИНИЈУМА УАЕ: Топионица компаније за производњу алуминијума ЕГА оштећена у иранском нападу

Planet Labs PBC via AP

Izvršni direktor kompanije EGA Abdulnaser Bin Kalban rekao je da je bezbednost glavni prioritet kompanije, kao i da se procenjuje šteta na objektima u Al Tavili, preneo je CNN.

EGA je najveći proizvođač aluminijuma na Bliskom istoku i drugi najveći dobavljač za globalna tržišta.

Ta kompanija proizvodi oko četiri odsto ukupne svetske proizvodnje aluminijuma i gotovo polovinu aluminijuma u regionu Zaliva.

(Tanjug)

ISCRPLJIVANJE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu
ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

AMERIKA JE ZATEČENA, ODMAH REAGOVAO I DONALD TRAMP! Najbogatiji sportista na svetu izazvao haos!

AMERIKA JE ZATEČENA, ODMAH REAGOVAO I DONALD TRAMP! Najbogatiji sportista na svetu izazvao haos!