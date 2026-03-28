SKAČE CENA ALUMINIJUMA UAE: Topionica kompanije za proizvodnju aluminijuma EGA oštećena u iranskom napadu

VELIKA globalna kompanija za proizvodnju aluminijuma EGA u Ujedinjenim Arapskim Emiratima saopštila je danas da je njena topionica pretrpela značajnu štetu u napadu iranskih raketa i dronova na Abu Dabi, a da je nekoliko zaposlenih povređeno.

Izvršni direktor kompanije EGA Abdulnaser Bin Kalban rekao je da je bezbednost glavni prioritet kompanije, kao i da se procenjuje šteta na objektima u Al Tavili, preneo je CNN.

EGA je najveći proizvođač aluminijuma na Bliskom istoku i drugi najveći dobavljač za globalna tržišta.

Ta kompanija proizvodi oko četiri odsto ukupne svetske proizvodnje aluminijuma i gotovo polovinu aluminijuma u regionu Zaliva.

BONUS VIDEO -ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje