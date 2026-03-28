SPREČEN TERORISTIČKI NAPAD U PARIZU: Došao ispred američke banke, hteo da aktivira bombu na ulazu

FRANCUSKA policija je sprečila očigledni bombaški napad ispred američke banke u Parizu rano ujutru u subotu, kada je uhapsila muškarca koji je spremao da aktivira eksplozivnu napravu domaće izrade, rekli su izvori bliski slučaju.

Foto: Goran Čvorović

Incident se dogodio oko 3.30 ujutru po lokalnom vremenu ispred zgrade Banke Amerike, nekoliko ulica od Jelisejskih polja.

- Policija je uhapsila muškarca odmah nakon što je postavio napravu, napravljenu od pet litara tečnosti za koju se veruje da je gorivo, i sistem za paljenje - rekao je jedan od izvora.

Francusko tužilaštvo za borbu protiv terorizma saopštilo je u subotu da je preuzelo istragu. Kancelarija je potvrdila da je osumnjičeni uhvaćen na delu u policijskom pritvoru i saopštila da istražuje "pokušaj oštećenja požarom ili drugim opasnim sredstvima u vezi sa terorističkim poduhvatom“ i "terorističku kriminalnu zaveru".

I pariska pravosudna policija i francuska obaveštajna služba, Generalni direktorat za unutrašnju bezbednost (DGSI), uključeni su u istragu, saopštila je kancelarija.

- Svaka čast timu za brzo reagovanje (pariske) policije, čije su akcije sprečile nasilni teroristički napad u Parizu sinoć. Budnost je i dalje na višem nivou nego ikad. Čestitam svim bezbednosnim i obaveštajnim snagama, koje su potpuno mobilisane pod mojim ovlašćenjem u trenutnom međunarodnom kontekstu - rekao je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

Pariska policija je odbila da komentariše.

- Svesni smo situacije i komuniciramo sa vlastima - rekao je portparol Banke Amerike za Rojters.

Osumnjičeni je priveden, dok je druga osoba koja je bila prisutna pobegla sa mesta događaja i još uvek je na slobodi, objavio je u subotu francuski list "Le Parisien". Naprava se sastojala od posude od pet litara napunjene neidentifikovanom tečnošću i eksplozivnog punjenja napravljenog od oko 650 grama baruta, dodao je "Le Parisien". Naprava je obezbeđena i predata forenzičkim stručnjacima iz laboratorije pariske policije, navodi se u saopštenju.

(Blic)

BONUS VIDEO: