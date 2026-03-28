SPREČEN TERORISTIČKI NAPAD U PARIZU: Došao ispred američke banke, hteo da aktivira bombu na ulazu
FRANCUSKA policija je sprečila očigledni bombaški napad ispred američke banke u Parizu rano ujutru u subotu, kada je uhapsila muškarca koji je spremao da aktivira eksplozivnu napravu domaće izrade, rekli su izvori bliski slučaju.
Incident se dogodio oko 3.30 ujutru po lokalnom vremenu ispred zgrade Banke Amerike, nekoliko ulica od Jelisejskih polja.
- Policija je uhapsila muškarca odmah nakon što je postavio napravu, napravljenu od pet litara tečnosti za koju se veruje da je gorivo, i sistem za paljenje - rekao je jedan od izvora.
Francusko tužilaštvo za borbu protiv terorizma saopštilo je u subotu da je preuzelo istragu. Kancelarija je potvrdila da je osumnjičeni uhvaćen na delu u policijskom pritvoru i saopštila da istražuje "pokušaj oštećenja požarom ili drugim opasnim sredstvima u vezi sa terorističkim poduhvatom“ i "terorističku kriminalnu zaveru".
I pariska pravosudna policija i francuska obaveštajna služba, Generalni direktorat za unutrašnju bezbednost (DGSI), uključeni su u istragu, saopštila je kancelarija.
- Svaka čast timu za brzo reagovanje (pariske) policije, čije su akcije sprečile nasilni teroristički napad u Parizu sinoć. Budnost je i dalje na višem nivou nego ikad. Čestitam svim bezbednosnim i obaveštajnim snagama, koje su potpuno mobilisane pod mojim ovlašćenjem u trenutnom međunarodnom kontekstu - rekao je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.
Pariska policija je odbila da komentariše.
- Svesni smo situacije i komuniciramo sa vlastima - rekao je portparol Banke Amerike za Rojters.
Osumnjičeni je priveden, dok je druga osoba koja je bila prisutna pobegla sa mesta događaja i još uvek je na slobodi, objavio je u subotu francuski list "Le Parisien". Naprava se sastojala od posude od pet litara napunjene neidentifikovanom tečnošću i eksplozivnog punjenja napravljenog od oko 650 grama baruta, dodao je "Le Parisien". Naprava je obezbeđena i predata forenzičkim stručnjacima iz laboratorije pariske policije, navodi se u saopštenju.
(Blic)
