NAJMANJE 108 OSOBA NASTRADALO U POPLAVAMA: Hitno se oglasila kenijska policija (FOTO/VIDEO)
NAJMANjE 108 osoba nastradalo je u poplavama koje su pogodile glavni grad Kenije, Najrobi i druga područja u toj zemlji krajem prošle sedmice, saopštila je danas kenijska policija.
Obilne kiše počele su 6. marta i izazvale su bujične poplave nakon što su se reke izlile iz korita, potapajući kuće i oštećujući puteve, kao i elektroenergetske i vodovodne instalacije, prenosi Rojters.
Kako su saopštili zvaničnici, više od 2.700 porodica je raseljeno širom zemlje.
Iako je intenzitet padavina u pojedinim oblastima oslabio, policija upozorava da rizik od poplava i dalje postoji zbog preopterećenih odvodnih sistema i natopljenog tla.
Poplave nisu pogodile samo Keniju, u susednoj Etiopiji 125 osoba nastradalo je u poplavama i klizištima na jugu zemlje.
Iako više faktora doprinosi nastanku poplava, stručnjaci navode da zagrevanje atmosfere usled klimatskih promena povećava verovatnoću ekstremnih padavina.
