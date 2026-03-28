NAJMANJE 108 OSOBA NASTRADALO U POPLAVAMA: Hitno se oglasila kenijska policija (FOTO/VIDEO)

NAJMANjE 108 osoba nastradalo je u poplavama koje su pogodile glavni grad Kenije, Najrobi i druga područja u toj zemlji krajem prošle sedmice, saopštila je danas kenijska policija.

Obilne kiše počele su 6. marta i izazvale su bujične poplave nakon što su se reke izlile iz korita, potapajući kuće i oštećujući puteve, kao i elektroenergetske i vodovodne instalacije, prenosi Rojters.

Kako su saopštili zvaničnici, više od 2.700 porodica je raseljeno širom zemlje.

Iako je intenzitet padavina u pojedinim oblastima oslabio, policija upozorava da rizik od poplava i dalje postoji zbog preopterećenih odvodnih sistema i natopljenog tla.

The intensity of the rains in the last 48 hours has been unlike anything we've seen since 1997 El Nino. Drainage channels are saturated which intensifies the flooding.



Expansion of Nairobi and Mathare rivers has increased capacity to handle floods. Dandora Falls in full flow. pic.twitter.com/8uyhCwvTp4 — Geography of Kenya (@kenyangeography) March 7, 2026

Poplave nisu pogodile samo Keniju, u susednoj Etiopiji 125 osoba nastradalo je u poplavama i klizištima na jugu zemlje.

Kenya Flood Death Toll Hits 103 Following Fresh Fatalitieshttps://t.co/J03ubTIdUD pic.twitter.com/47nEp7kFJS — Mjengo Hub (@MjengoHub) March 28, 2026

Iako više faktora doprinosi nastanku poplava, stručnjaci navode da zagrevanje atmosfere usled klimatskih promena povećava verovatnoću ekstremnih padavina.

