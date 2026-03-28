NAJMANJE 108 OSOBA NASTRADALO U POPLAVAMA: Hitno se oglasila kenijska policija (FOTO/VIDEO)

Танјуг

28. 03. 2026. u 17:32

NAJMANjE 108 osoba nastradalo je u poplavama koje su pogodile glavni grad Kenije, Najrobi i druga područja u toj zemlji krajem prošle sedmice, saopštila je danas kenijska policija.

AP Photo/Andrew Kasuku

Obilne kiše počele su 6. marta i izazvale su bujične poplave nakon što su se reke izlile iz korita, potapajući kuće i oštećujući puteve, kao i elektroenergetske i vodovodne instalacije, prenosi Rojters.

Kako su saopštili zvaničnici, više od 2.700 porodica je raseljeno širom zemlje.

Iako je intenzitet padavina u pojedinim oblastima oslabio, policija upozorava da rizik od poplava i dalje postoji zbog preopterećenih odvodnih sistema i natopljenog tla.

Poplave nisu pogodile samo Keniju, u susednoj Etiopiji 125 osoba nastradalo je u poplavama i klizištima na jugu zemlje.

Iako više faktora doprinosi nastanku poplava, stručnjaci navode da zagrevanje atmosfere usled klimatskih promena povećava verovatnoću ekstremnih padavina.

