DOPLOVILA POMORSKA UDARNA GRUPA: USS Tripoli stigao na Bliski istok (FOTO)

MARINSKA udarna grupa "USS Tripoli" sa oko 3.500 marinaca i borbenom avijacijom stigla je na Bliski istok, objavila je Centralna komanda američke vojske.

Foto: Profimedia

-Američki mornari i marinci na brodu USS Tripoli stigli su 27. marta u zonu odgovornosti Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, na desantno-jurišnom brodu "USS Tripoli" nalaze i transportni, kao i borbeni avioni.

واشنطن تعزز قواتها بالشرق الأوسط بمجموعة هجومية برمائية



• أعلنت القيادة الأمريكية عن وصول السفينة USS Tripoli إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط، وعلى متنها نحو 2500 من مشاة البحرية.



• تضم المجموعة قدرات هجومية برمائية متقدمة وأصولًا جوية وبحرية حديثة، بما في ذلك طائرات نقل… pic.twitter.com/84J5O3pv1Q — Dr. Fadhel Alyunis (@fadhelalyunis) March 28, 2026

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO -ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje