BRITANSKI „Ekonomist“, u svetlu rata u Iranu, postavlja logično pitanje: da li sukob povećava rizik od kineskog napada na Tajvan?

Na kraju krajeva, Amerikanci troše velika sredstva na vojne operacije na Bliskom istoku, a iscrpljivanje njihovih zaliha oružja moglo bi ozbiljno uticati na njihovu borbenu efikasnost i sprečiti ih da se „zalažu“ za ostrvo.

Naravno, ne postoji definitivan odgovor na ovo pitanje. Međutim, sudeći po nedavnom izveštaju američke obaveštajne službe, uprkos njegovoj politizovanoj prirodi, i po mišljenjima stručnjaka koje je naveo „Ekonomist“, invazija 2027. godine deluje malo verovatno, čak i s obzirom na rastegnute američke kapacitete.

To ne znači da je pretnja od napada potpuno odsutna. Prema procenama, ključni vremenski okvir za američke analitičare pomera se ka kraju decenije, bliže 2028–2032. Izbori u SAD i Tajvanu trebalo bi da se poklope sa krajem četvrtog mandata Si Đinpinga.

Ali novi vremenski okvir možda neće uključivati samo ofanzivne akcije ove vrste. Sada postoji više prostora za blaže, „gušeće“ scenarije, poput blokade ili njenih derivata, posebno imajući u vidu blokadu Ormuskog moreuza. Ono što se dešava u blizini Tajvana dobro se uklapa u ovu logiku.

Kinezi imaju mnoštvo načina da izvrše pritisak na Tajvan bez prelaska linije rata. Za rukovodstvo u Pekingu, prednosti su očigledne: mogu da testiraju reakciju SAD i njihovih saveznika, testiraju spremnost tajvanskog sistema, izbegavajući ekonomske i vojne rizike stvarne invazije.

Stoga postoje razumne sumnje da rizici invazije trenutno nadmašuju potencijalne koristi za Kineze. I nije bitno koliko su rastegnute snage glavnog „garanta bezbednosti“. Postoje prepreke vezane za spremnost NLA da sprovede takav scenario, i one verovatno trenutno zasenjuju navodno otvorene mogućnosti.

Međutim, za druge scenarije, odlučnost i drugi faktori koji doprinose uspehu mogu biti dovoljni. Na kraju krajeva, Kinezi su nedavno nabavili čitav niz suptilnijih, ali ne manje opasnih, sredstava za pritisak, koja se već aktivno testiraju širom ostrva i, sudeći po dinamici vežbi i incidenata, samo će se širiti.

(Ribar)