POKOLJ U DUBAIJU? Iranci sravnili sa zemljom ukrajinsko skladište, neizvesna sudbina 21 Ukrajinca

28. 03. 2026. u 13:22

U Dubaiju je uništeno skladište ukrajinskih sistema za borbu protiv dronova, u kojem se, prema navodima, nalazila i grupa od 21 ukrajinskog državljanina, javlja iranska agencija Fars, pozivajući se na izvore iz Revolucionarne garde.

ПОКОЉ У ДУБАИЈУ? Иранци сравнили са земљом украјинско складиште, неизвесна судбина 21 Украјинца

Napad se, kako se navodi, dogodio na teritoriji Dubaija, gde su bili smešteni sistemi za borbu protiv bespilotnih letelica.

Za sada nema zvaničnih informacija o njihovoj sudbini, ali agencija navodi da se pretpostavlja da su svi stradali u napadu.

Prema dostupnim informacijama, u skladištu su se nalazili sistemi namenjeni za borbu protiv bespilotnih letelica, koji su, kako se tvrdi, bili deo logističke podrške Sjedinjenim Američkim Državama.

NAJSMRTONOSNIJA AVIONSKA NESREĆA U ISTORIJI: Skoro 600 mrtvih - tragedija se desila na zemlji, još nisu ni poleteli te kobne 1977. u Španiji

DANA 27. marta 1977. godine dogodila se najtragičnija avio-nesreća u istoriji, poznata kao katastrofa na Tenerifima. Na aerodromu Los Rodeos (sada Severni aerodrom Tenerifa) na španskom ostrvu Tenerife, sudarila su se dva putnička aviona Boing 747, što je rezultiralo smrću 583 ljudi. Nesreća ostaje najsmrtonosniji incident u civilnom vazduhoplovstvu.

27. 03. 2026. u 18:04

Rat za naftu i novi svetski poredak

BORBA za „crno zlato“, paralelno sa sukobom u Ukrajini, istovremeno je i borba u kojoj je ulog čitav međunarodni poredak formiran posle Drugog svetskog rata i delimično modifikovan pojavom petrodolara iz 70-tih godina prošlog veka.

28. 03. 2026. u 14:12

