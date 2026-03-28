POKOLJ U DUBAIJU? Iranci sravnili sa zemljom ukrajinsko skladište, neizvesna sudbina 21 Ukrajinca
U Dubaiju je uništeno skladište ukrajinskih sistema za borbu protiv dronova, u kojem se, prema navodima, nalazila i grupa od 21 ukrajinskog državljanina, javlja iranska agencija Fars, pozivajući se na izvore iz Revolucionarne garde.
Napad se, kako se navodi, dogodio na teritoriji Dubaija, gde su bili smešteni sistemi za borbu protiv bespilotnih letelica.
Za sada nema zvaničnih informacija o njihovoj sudbini, ali agencija navodi da se pretpostavlja da su svi stradali u napadu.
Prema dostupnim informacijama, u skladištu su se nalazili sistemi namenjeni za borbu protiv bespilotnih letelica, koji su, kako se tvrdi, bili deo logističke podrške Sjedinjenim Američkim Državama.
Preporučujemo
RANjENI AMERIČKI VOJNICI: Iran raketirao bazu u Saudijskoj Arabiji
27. 03. 2026. u 23:12
HUTI DRŽE PRST NA OBARAČU Sari: Spremni smo za direktnu vojnu intevenciju
27. 03. 2026. u 23:11
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
