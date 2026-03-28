POKOLJ U DUBAIJU? Iranci sravnili sa zemljom ukrajinsko skladište, neizvesna sudbina 21 Ukrajinca

U Dubaiju je uništeno skladište ukrajinskih sistema za borbu protiv dronova, u kojem se, prema navodima, nalazila i grupa od 21 ukrajinskog državljanina, javlja iranska agencija Fars, pozivajući se na izvore iz Revolucionarne garde.

Napad se, kako se navodi, dogodio na teritoriji Dubaija, gde su bili smešteni sistemi za borbu protiv bespilotnih letelica.

Za sada nema zvaničnih informacija o njihovoj sudbini, ali agencija navodi da se pretpostavlja da su svi stradali u napadu.

Prema dostupnim informacijama, u skladištu su se nalazili sistemi namenjeni za borbu protiv bespilotnih letelica, koji su, kako se tvrdi, bili deo logističke podrške Sjedinjenim Američkim Državama.

