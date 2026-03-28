TRGOVCI LJUDIMA BACILI U MORE 22 MIGRANTA: Grci spasili 26 ljudi kod Krita, a oni im otkrili detalje horora
KOD obala grčkog ostrva Krit iz čamca za naduvavanje spaseno je 26 migranata, koji su izjavili da su trgovci ljudima bacili u more 22 migranta, koji su navodno prethodno zbog teških uslova putovanja preminuli.
Preživeli migranti su grčkim vlastima rekli da se u čamcu, koji je plovio iz Libije za Grčku, nalazilo 48 ljudi, prenosi danas "Prototema".
Dvojica državljana južnog Sudana, starosti 19 i 22 godine, koji su osumnjičeni za trgovinu ljudima, uhapšeni su i biće optuženi za ubistvo iz nehata i ugrožavanje života.
Među spasenim migrantima su 24 muškarca, jedna žena i jedan maloletnik, među kojima je dvoje odmah prebačeno do bolnica u Iraklionu radi pružanja pomoći.
