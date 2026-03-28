IZRAELSKA VOJSKA NAPALA EKIPU CNN-a: Objavljen dramatičan snimak, prilaze im sa svih strana, a onda kreće haos (VIDEO)

DVANAEST sati nakon što su izraelski naseljenici brutalno napali nekoliko Palestinacai uspostavili novu ilegalnu ispostavu u njihovom selu, izraelska vojska je intervenisala.

Umesto da privede naseljenike ili ukloni ilegalnu ispostavu, vojnici su ciljali palestinske stanovnike Tajisira i ekipu CNN-a koja je izveštavala o upadu.

Napad na ekipu CNN: "Stani, sedi, sedi"

- Stani! Sedi! Sedi! - viknuo je jedan od Izraelaca, sa puškom uperenom direktno u nas i Palestince s kojima smo razgovarali.

Sedamdeset tri sekunde kasnije, jedan vojnik je prišao CNN fotografu Sirilu Teofilosu otpozadi, počeo da ga davi, oborio ga na zemlju i oštetio mu kameru. U roku od nekoliko minuta, mi i nekoliko Palestinaca u tom području smo pritvoreni od strane vojnika.

Tokom dva sata pritvora, otkrivena je ideologija naseljenika koja motiviše mnoge vojnike u okupiranoj Zapadnoj obali i načini na koje vojnici često deluju u službi naseljenika. Njihove izjave potvrđuju veliki broj dokaza koje su dokumentovali novinari, aktivisti i Palestinci, pokazujući kako izraelski vojnici podržavaju ili mirno posmatraju napade naseljenika na Palestince ili upade na njihovu zemlju.

Izraelski vojnik: "Polako, polako, biće ovo legalno naselje"

Jedan izraelski vojnik, koji se predstavio kao Meir, priznao je da je naseljena ispostava koju štiti u Tajisiru ilegalna po izraelskom zakonu, koji legalizuje naselja u suprotnosti sa međunarodnim pravom.

- Ovo će biti legalno naselje. Polako, polako - rekao je Meir.

Na pitanje da li pomaže u ostvarenju toga, odgovorio je brzo: "Naravno, pomažem svom narodu."

Meir je opisivao plan naseljenika: uspostaviti ispostave na palestinskoj zemlji, računati na zaštitu ili neaktivnost izraelskih vojnika i na kraju dobiti državnu odluku koja legalizuje ispostavu. Trenutna izraelska vlada - najdesničarskija u istoriji zemlje - legalizovala je desetine takvih ispostava od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023.

Meir i još jedan vojnik - onaj koji je napao Teofilosa - više puta su izjavili da cela Zapadna obala pripada Izraelu i jevrejskom narodu, ponavljajući retoriku ministara krajnje desnice. Takođe su opisali sve Palestince kao teroriste i govorili su o osveti.

Vojnici su rekli da su prijatelji sa Jehudom Šermanom, 18-godišnjim izraelskim naseljenikom, za koga izraelske vlasti kažu da ga je ubio palestinski vozač koji je udario njegov ATV. Palestinci u tom području osporavaju te navode i tvrde da je Šerman pokušavao da ukrade ovce od Palestinaca.

- Da ste imali brata i oni su ga ubili, šta biste uradili? - pitao je jedan od vojnika.

Odgovorili smo: "Znači, to je osveta?"

- Osveta - odgovorio je Meir.

Na pitanje da li je normalno da vojnici sprovode osvetu, rekao je: "Slušajte, na kraju dana, ako država ne reaguje na ono što su uradili - oni koji su ubili mladog čoveka, šta očekujete da mi uradimo?"

Eksplozija nasilja jevrejskih doseljenika nad Palestincima

Nasilje doseljenika naglo je poraslo nakon napada Hamasa 7. oktobra, podstaknuto opasnom kombinacijom osvete i akcija izraelske vlade za širenje naselja na Zapadnoj obali.

Napadi - koje izraelski aktivisti za ljudska prava i novinari sve češće opisuju kao jevrejski terorizam - ponovo su porasli u poslednjih nekoliko nedelja usred rata sa Iranom, koji privlači veliku pažnju javnosti.

Izraelska vojska je za CNN rekla: "Ponašanje i postupci vojnika u incidentu nisu u skladu sa očekivanjima od IDF (Izraelske odbrambene snage) koje deluju u oblasti Judeje i Samarije."

Vojska je navela da će incident biti "temeljno ispitan", ali nije odgovorila na pitanja CNN-a o naseljenoj ispostavi u ovom izveštaju ili o porastu nasilja doseljenika na Zapadnoj obali.

"Kamera je moje jedino oružje"

Ležeći u bolničkom krevetu, Abdulah Daragmeh je živi svedok tog nasilja. 75-godišnjak je krvav i pretučen, lice mu je otečeno, a u brutalnom napadu su mu polomljena lobanja, više kostiju na licu i polomljeni zubi.

Njegova porodica i više svedoka u Tajisiru rekli su da su naseljenici upali u njegov dom usred noći i pretukli ga.

Sami Daragmeh rekao je da je zatekao svog oca krvavog u krevetu.

- Spavao je. Ovo nije normalno.

Prema rečima meštana, naseljenici su upali u Tajasir u ranim jutarnjim satima u četvrtak, pucali u vazduh i pretukli više Palestinaca. Do zore je u selu uspostavljena nova ispostava.

- Ovo je moja kuća i ne usuđujem se da u njoj spavam - rekao je stanovnik Imad Dabak, gledajući novu ispostavu koja je blizu njegove kuće.

- Večeras vodim svoju decu i odlazim.

Vojska, dodao je, pokazala je da nije spremna da ukloni naseljenike iz ispostave. Ako se naseljenici vrate, rekao je da mu je jedino rešenje da ih snima.

- Ako dođu, samo ću držati telefon i snimati. Ne mogu da ih gurnem ili dodirnem - biću odveden u policiju i zatvoren ako me ne ubiju - rekao je Dabak.

- Kamera je moje jedino oružje, to je jedina stvar koja može dokazati da sam nevin.

(CNN)

