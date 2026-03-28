PREDSEDNIK IRANA UPOZORIO KOMŠIJE: Pezeškijan ima samo jednu poruku u slučaju napada
PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan pozvao je zemlje Bliskog istoka da ne dozvole Sjedinjenim Državama da vode rat na njihovim teritorijama.
- Ako želite prosperitet i bezbednost, nemojte da dozvolite SAD i Izraelu da vode rat na vašim teritorijama - napisao je on na mreži Iks.
Predsednik je dodao da će odgovor Irana biti razoran.
- Više puta smo govorili da Iran ne izvodi preventivne udare, ali da ćemo odlučno odgovoriti ako budu napadnuta naša infrastruktura i ekonomski centri - rekao je on.
(Sputnjik)
Preporučujemo
TEHERAN ĆE TEK DA ODGOVORI: Bivši Trampov savetnik za Iran tvrdi da su vrata pakla otvorena
28. 03. 2026. u 09:30
PO PRVI PUT GAĐALI IZRAEL OD POČETKA "EPSKOG BESA": Iran više ne udara sam
28. 03. 2026. u 09:10
POGINULO VIŠE OD 20 AMERIČKIH VOJNIKA: Veliki udar Irana na Saudijsku Arabiju
28. 03. 2026. u 08:48
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
