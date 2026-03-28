PREDSEDNIK IRANA UPOZORIO KOMŠIJE: Pezeškijan ima samo jednu poruku u slučaju napada

PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan pozvao je zemlje Bliskog istoka da ne dozvole Sjedinjenim Državama da vode rat na njihovim teritorijama.

- Ako želite prosperitet i bezbednost, nemojte da dozvolite SAD i Izraelu da vode rat na vašim teritorijama - napisao je on na mreži Iks.

Predsednik je dodao da će odgovor Irana biti razoran.

- Više puta smo govorili da Iran ne izvodi preventivne udare, ali da ćemo odlučno odgovoriti ako budu napadnuta naša infrastruktura i ekonomski centri - rekao je on.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SAD POSTAVILE ULTIMATUM: Iran ima samo 10 DANA!