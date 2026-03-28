Svet

PREDSEDNIK IRANA UPOZORIO KOMŠIJE: Pezeškijan ima samo jednu poruku u slučaju napada

28. 03. 2026. u 11:54

PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan pozvao je zemlje Bliskog istoka da ne dozvole Sjedinjenim Državama da vode rat na njihovim teritorijama.

Foto: Tanjug/ AP

 - Ako želite prosperitet i bezbednost, nemojte da dozvolite SAD i Izraelu da vode rat na vašim teritorijama - napisao je on na mreži Iks.

Predsednik je dodao da će odgovor Irana biti razoran. 

- Više puta smo govorili da Iran ne izvodi preventivne udare, ali da ćemo odlučno odgovoriti ako budu napadnuta naša infrastruktura i ekonomski centri - rekao je on.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRAVO, BOSNO! Novak Đoković presrećan

"BRAVO, BOSNO!" Novak Đoković presrećan