"RIZICI SU PREVIŠE IGNORISANI, SAD JE VREME ZA AKCIJU" Još jedna evropska zemlja zabranjuje društvene mreže: Nećemo više stajati po strani

AUSTRIJSKA vlada planira da uvede zabranu korišćenja društvenih mreža za decu mlađu od 14 godina kako bi ih zaštitila od "algoritama koji izazivaju zavisnost" i štetnog sadržaja.

Predstavnici tri vladajuće stranke postigli su načelni dogovor o ovoj meri, ali još nije precizirano kada bi zabrana mogla da stupi na snagu niti kako će se sprovoditi u praksi.

Vicekancelar Austrije Andreas Babler iz Socijaldemokratske partije rekao je da vlada želi da zaštiti decu i mlade od negativnih uticaja društvenih mreža.

- Nećemo više stajati po strani i gledati kako platforme stvaraju zavisnost kod naše dece, a često ih čine i bolesnim. Rizici povezani sa ovom upotrebom su predugo ignorisani i sada je vreme za akciju - rekao je Babler.

Nacrt zakona bi trebalo da bude pripremljen do kraja juna, saopštili su Babler i ministar za digitalizaciju Aleksander Proel.

Vlada, prema najavama, neće unapred navoditi konkretne platforme na koje će se zabrana odnositi, već će odluku donositi na osnovu procene koliko su njihovi algoritmi zavisnički i da li sadrže problematičan sadržaj, poput seksualizovanog nasilja.

Australija je u decembru zabranila društvene mreže za mlađe od 16 godina, dok je donji dom francuskog parlamenta u januaru podržao zabranu za mlađe od 15 godina.

(Tanjug)