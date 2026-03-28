"RIZICI SU PREVIŠE IGNORISANI, SAD JE VREME ZA AKCIJU" Još jedna evropska zemlja zabranjuje društvene mreže: Nećemo više stajati po strani
AUSTRIJSKA vlada planira da uvede zabranu korišćenja društvenih mreža za decu mlađu od 14 godina kako bi ih zaštitila od "algoritama koji izazivaju zavisnost" i štetnog sadržaja.
Predstavnici tri vladajuće stranke postigli su načelni dogovor o ovoj meri, ali još nije precizirano kada bi zabrana mogla da stupi na snagu niti kako će se sprovoditi u praksi.
Vicekancelar Austrije Andreas Babler iz Socijaldemokratske partije rekao je da vlada želi da zaštiti decu i mlade od negativnih uticaja društvenih mreža.
- Nećemo više stajati po strani i gledati kako platforme stvaraju zavisnost kod naše dece, a često ih čine i bolesnim. Rizici povezani sa ovom upotrebom su predugo ignorisani i sada je vreme za akciju - rekao je Babler.
Nacrt zakona bi trebalo da bude pripremljen do kraja juna, saopštili su Babler i ministar za digitalizaciju Aleksander Proel.
Vlada, prema najavama, neće unapred navoditi konkretne platforme na koje će se zabrana odnositi, već će odluku donositi na osnovu procene koliko su njihovi algoritmi zavisnički i da li sadrže problematičan sadržaj, poput seksualizovanog nasilja.
Australija je u decembru zabranila društvene mreže za mlađe od 16 godina, dok je donji dom francuskog parlamenta u januaru podržao zabranu za mlađe od 15 godina.
(Tanjug)
ZAMKE VIRTUELNOG SVETA: Pametni telefoni krivi za pad nataliteta
16. 03. 2026. u 22:30
PRIVATNOST VAŽNIJA OD LAJKOVA: Zašto neki ljudi ne žele profile na društvenim mrežama?
10. 03. 2026. u 22:30
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
