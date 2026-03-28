TRAMP PRETI NOVIM RATOVIMA: Pretvarajte se da ovo nisam rekao ali - Kuba je sledeća!
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u petak, tokom govora na investicionom forumu u Majamiju, gde je hvalio uspehe američke vojne akcije u Venecueli i Iranu, da je „Kuba sledeća“
Iako predsednik nije precizirao šta tačno planira da uradi sa ostrvskom državom, često je govorio da veruje da je vlada u Havani, suočena sa teškom ekonomskom krizom, na ivici kolapsa.
Njegova administracija je poslednjih nedelja otvorila pregovore sa elementima kubanskog rukovodstva, dok je sam Tramp nagovestio da bi kinetička akcija mogla biti moguća.
„Izgradio sam ovu sjajnu vojsku. Rekao sam: 'Nikada je nećete morati koristiti.' Ali ponekad je morate koristiti. I Kuba je, inače, sledeća“, rekao je Tramp na konferenciji u petak.
„Ali pretvarajte se da to nisam rekao. Pretvarajte se da nisam.“
Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel potvrdio je da zemlja pregovara sa SAD u pokušaju da izbegne potencijalni vojni sukob. Kubansku ekonomiju su pogodili poremećaji u uvozu nafte, na koju se Kuba oslanja za rad elektrana i transport.
(Sputnjik)
