RUSKI KOKUS NA KAPITOL HILU? Parlamentarci iz Moskve se vratili iz Vašingtona posle prve posete od 2014. godine (FOTO)

RUSKI i američki parlamentarci su ponovo uspostavili kontakte posle prekida 2014. godine, kada su zapadne zemlje uvele Rusiji sankcije.

Bio je planiran susret 2017, ali ga je Moskva otkazala, jer su Amerikanci skinuli ruske zastave posle zatvaranja diplomatskih objekata. Dve godine kasnije na američkom graničnom prelazu na aerodromu u Njujorku držali su sat vremena rusku parlamentarku Ingu Jumaševu koja je došla na forum "Dijalog Fort-Ros".

Posle toga bile su prekinute sve veze među parlamentarcima. Stoga su ovaj susret obe strane nazvale istorijskim, a kongresmen Derik van Orden je posle sastanka izjavio da obavezno treba održati kanali veze i voditi dijalog, čak i u vreme napetih odnosa.

Vođa ruske delegacije Vjačeslav Nikonov iz Jedinstvene Rusije kazao je u Vašingtonu da je važno što su se parlamentarci dogovorili da nastave saradnju. Nikonov je ocenio da je razgovor bio bolji nego što se očekivalo i zato veruje da bi se u američkom Kongresu mogao formirati "ruski kokus" sa grupom kongresmena koja želi da vodi dijalog sa Rusima. Što se tiče ruskih parlamentaraca, oni žele da imaju češće razgovore sa Amerikancima.

U Vašingtonu se razgovaralo i o Ukrajini, ali nije bilo novih ideja oko rešenja i dolaska do završnice i potpisivanja mirovnog dogovora..

Sluckom opet nisu dali vizu Predsedniku Komiteta za međunarodne odnose ruske Dume Leonidu Sluckom Amerikanci ponovo nisu dali vizu, pa nije mogao da ode u Vašington u sastavu parlamentarne delegacije. "Kao i na tri poslednje generalne skupštine UN Amerikanci mi ni sada nisu dali vizu - izjavio je Slucki, lider Liberalno-demokratske partije Rusije koju je svojevremeno osnovao Vladimir Žirinovski.

Potpredsednik Dume Boris Černjišov prognozira da će se dijalog parlamentaraca nastaviti, jer su Amerikanci spremni da razgovaraju o širokom spektru pitanja, od studentske razmene do dolaska delegacija.

Ideju za susret dala je kongresmenka Ana Paulina Luna, bliska predsedniku Donaldu Trampu.

U Moskvi kažu da su sadašnji odnosi dveju velesila najgori, čak lošiji od vremena Hladnog rata. Tada nije bilo sankcija političara, ali postojale su studentske razmene, a naučnici su sarađivali u raznim oblastima.

- U vreme Hladnog rata izbegavali smo konflikte i razgovarali smo. Sada, nažalost, takvih razgovora nema - kaže Nikonov.

Član ruske delegacije Vladimir Isakov iz Komunističke partije ističe da su ruski parlamentarci zainteresovani za traženje rešenja konkretnih pitanja. Rusi su ponovo pokrenuli pitanje o kojem su ranije govorili predsednici dve zemlje. Ruski parlamentarac Mihail Deljagin kaže da su domaćinima rekli da su zainteresovani za obnavljanje avionskog saobraćaja.

Takođe, Rusi žele da se obostrano reši pitanje dobijanja viza. Naravno razgovaralo se i o zajedničkim investicijama. Deljagin smatra da Trampova administracija razume da sankcije štete, ne samo Rusiji, nego i zapadnim zemljama.