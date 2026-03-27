SKANDAL TRESE AMERIKU: Iranski hakeri tvrde da su razotkrili direktora FBI - Mrežom kruže dokazi (FOTO)

HAKERI povezani sa Iranom objavili su da su provalili u privatnu e-poštu direktora FBI-ja Kaša Patela i objavili njegove fotografije i druge dokumente na mreži.

Zvaničnik američkog Ministarstva pravde potvrdio je da je Patelova e-pošta ugrožena i da objavljeni materijal izgleda autentično, piše Rojters.

Hakerska grupa Handala Hak Tim objavila je na svojoj veb stranici da će Patel „sada pronaći svoje ime na listi uspešno hakovanih žrtava“.



FBI nije odmah odgovorio na zahtev za komentar, a hakeri takođe nisu uzvratili poruke.

Ko je grupa Handala?

Grupa Handala, koja sebe predstavlja kao propalestinsku haktivističku grupu, jedna je od nekoliko grupa koje stoje iza jedinica iranske vlade za sajber-obaveštaj, prema zapadnim istražiteljima.

Handala je nedavno preuzela odgovornost za napad na Strajker, dobavljača medicinskih uređaja i usluga sa sedištem u Mičigenu, 11. marta, tvrdeći da su obrisali veliku količinu podataka kompanije.

Autentičnost objavljenih podataka

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi autentičnost Patelovih imejlova. Međutim, privatna Gmail adresa za koju Handala tvrdi da je hakovana podudara se sa adresom koja je bila povezana sa Patelom u prethodnim curenjima podataka, što je zabeležila firma za obaveštajne podatke o mračnom vebu District 4 Labs.

Pregled materijala koji su objavili hakeri pokazuje mešavinu lične i poslovne prepiske koja datira od 2010. do 2019. godine.

