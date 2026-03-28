RAMPA ZA NOVINARE: Pentagon izmestio medije i njihove izveštače iz zgrade Ministarstva odbrane

PENTAGON je odlučio da zatvori "Koridor dopisnika" i da medije izmesti iz same zgrade Ministarstva odbrane, što je izazvalo najoštrije reakcije u SAD. Tom potezu, prethodila je odluka Federalnog suda kojom je stao na stranu lista "Njujork tajms" i oborio deo restriktivne politike prema novinarima koju je uveo ministar odbrane Pit Hegset.

Foto AP

Reč je pravilniku iz oktobra 2025, po kom su novinari, koji traže neautorizovane informacije, mogli da budu proglašeni bezbednosnim rizikom i da im se oduzmu akreditacije, podseća Raša tudej. Gro medija nije pristalo da potpiše izjavu o novoj politici, što je rezultiralo time da je većina izveštača napustila Pentagon, posle čega je formiran "protrampovski" korpus, što je Sud ocenio kao pokušaj suzbijanja kritičkog izveštavanja.

Administracija Donalda Trampa sada, međutim, povlači novi potez kojim ne ograničava pristup samo formalno, nego i fizički izmešta medije iz centra odlučivanja. Portparol Pentagona Šon Parnel, potvrdio je da će "Koridor dopisnika", prostor iz kojeg su novinari izveštavali o američkim vojnim operacijama, biti odmah zatvoren. Medijima će biti ponuđen rad iz posebnog aneksa van glavne zgrade, ali, tek pošto bude spreman. Formalno, novinarima akreditacije ostaju, a u praksi, oni gube slobodu kretanja i direktan pristup zvaničnicima.

Presuda koju je doneo sudija Pol Fridman, ocenila je da su lanjska pravila bila nejasna i diskriminatorska, jer su omogućavala vlastima da kažnjavaju novinare zbog izveštavanja o informacijama koje nisu zvanično odobrene. Naređeno je vraćanje propusnica novinarima i ukidanje spornih odredbi. Najnovija odluka Pentagona, međutim, zaobilazi samu suštinu presude, pa umesto da bira ko može unutra - sad ne može niko!

Pozadina leži u rastućem talasu curenja poverljivih informacija. U protekloj godini, američki mediji su objavljivali detalje o vojnim planovima, kretanju nosača aviona, čak i o brifinzima na najvišem nivou. Pentagon je pokrenuo opsežnu istragu, uključujući poligrafska testiranja, a nekoliko visokih zvaničnika je suspendovano.

Posledica takvog odnosa vlasti i medija u SAD, bila je nova faza otvorenog nepoverenja. U Pentagonu sve češće ukazuju da "operativna bezbednost više ne može da trpi stepen otvorenosti koji je nekada bio pravilo". S druge strane, novinarska udruženja upozoravaju da je reč o opasnom presedanu da se sudska odluka formalno poštuje, ali suštinski obezvređuje.