RAT na Bliskom istoku ušao je u 28. dan.

Foto Tanjug/AP/profimedia/printskrin JouTube

Amerika čeka odgovor Teherana

Iranski odgovor na američki predlog sporazuma o prekidu sukoba od 15 tačaka očekuje se do kraja dana, saopštila su dva američka izvora upoznata sa situacijom.

Iran napao američku bazu i logisitiku u Izraelu

Iranska vojska saopštila je danas da je izvršila napade na američku bazu Al Hardž u Saudijskoj Arabiji, i na vojni logistički objekat u Izraelu.

Foto printskrin telegram/sputniksrbija

Amerika ispalila ogroman broj tomahavka na Iran

Vojska Sjedinjenih Američkih Država ispalila je više od 850 krstarećih raketa "tomahavk" tokom skoro četiri nedelje rata sa Iranom, saopštili su izvori koji su upoznati sa tim pitanjem. (Više o ovome pročitajte OVDE)

Izrael započeo talas vazdušnih udara u Bejrutu

Izraelska vojska je saopštila da je započela talas napada u Bejrutu, tvrdeći da cilja infrastrukturu Hezbolaha.

261 osoba povređena u napadima u poslednja 24 sata

Izraelsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 5.492 ljudi povređeno od početka raketnih napada Irana na Izrael, od kojih je 116 na lečenju.

Dodali su da su bolnice lečile 261 osobu povređenu u napadima Irana i Hezbolaha samo u poslednja 24 sata.

Kineski brodovi obustavili pokušaj izlaska iz Ormuskog moreuza

Dva kineska kontejnerska broda okrenula su se nazad nakon pokušaja da danas napuste Persijski zaliv preko Ormuskog moreuza, prema podacima o praćenju brodova na koje se poziva Rojters, uprkos uveravanjima Irana da kineska plovila mogu da prođu.

Operater, kineski COSCO, naveo je u obaveštenju klijentima od 25. marta da je ponovo otvorio rezervacije za opšti teret u kontejnerima za pošiljke iz Azije ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Kataru, Kuvajtu i Iraku.

Pokušali su da prođu kroz moreuz u 03:50 po GMT-u u petak, ali su se zatim okrenuli nazad, pokazala je analiza platforme za podatke Kpler.

Iako je ovo bio prvi pokušaj prolaska jedne velike brodske kompanije od početka rata, današnji incident pokazuje da „bezbedan prolaz nije mogao biti zagarantovan“, rekla je analitičarka Kpler-a Rebeka Gerdes.

Oba broda su preko svojih AIS sistema za praćenje emitovala poruke da imaju kineske vlasnike i posadu, pokazuju podaci sa platforme LSEG.

Američko-izraelski vazdušni udari pogodili dve čeličane u Iranu

Američko-izraelski vazdušni napadi danas popodne oštetili su dve velike čeličane u Iranu, prenose iranski mediji.

- Pre nekoliko minuta, američko-cionistički neprijatelj je u dva odvojena napada gađao fabriku Khuzestan Steel i fabriku Mobarakeh Steel u Isfahanu - saopštila je novinska agencija Fars, dok je državni emiter IRIB takođe izvestio o napadima.

Spasilačke ekipe su odmah stigle na mesto događaja, naveo je Fars.

Četiri osobe, uključujući dvoje dece, poginule u iranskoj provinciji Istočni Azerbejdžan

Četiri osobe su poginule u američko-izraelskom napadu na stambeno područje u iranskom gradu Jamči, u provinciji Istočni Azerbejdžan, prenosi iranska novinska agencija Mehr.

Poginula su četiri člana jedne porodice, uključujući dvoje dece, navodi agencija.

Saudijska Arabija poziva građane da napuste Liban

Saudijska ambasada u Bejrutu je pozvala svoje građane da odmah napuste Liban.

U saopštenju su naveli da je odluka povezana sa "posledicama aktuelnih događaja" koji se odvijaju u Libanu. Ambasada je dodala da je zabrana putovanja iz Saudijske Arabije u Liban na snazi već godinama.

Oštećena glavna luka u Kuvajtu

Kuvajt je u petak saopštio da je njegova luka Šuvaik u Kuvajtu napadnuta i da je pretrpela "materijalnu štetu". Navedeno je da niko nije povređen u napadu, ali nisu izneti drugi detalji.

Raketama i dronovima gađani američki i izraelski vojni ciljevi

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je rano jutros izveo 83. talas operacije "Pravo obećanje 4", tokom kojeg su raketama i dronovima gađani američki i izraelski vojni ciljevi širom regiona.

U saopštenju IRGC-a je navedeno da su među metama bili rezervoari za skladištenje nafte i skladište goriva u Ašdodu, vojni položaj u naselju Modin, kao i centar za razmenu vojnih informacija SAD u regionu, preneo je Press TV.

🚨 Notable development: 🇮🇷🇮🇱



The Islamic Revolutionary Guard Corps: We targeted the oil refineries in Haifa and Ashdod using the “Nasrallah” missile system, which was used for the first time. pic.twitter.com/i4wn5lrirT — 𝐓𝐌𝐓 (@TMT_arabic) March 19, 2026

Iranska garda tvrdi da su pogođene i američke vojne baze Al-Dafra i Al-Udeirij, kao i hangari za održavanje transportnih aviona i dronova u vazduhoplovnoj bazi Ali Al-Salem. Kao mete su navedeni i rezervoari za gorivo za američke borbene avione i hangar za održavanje raketnog sistema Patriot u bazi Šeik Isa.

Prema navodima IRGC-a, u napadima je korišćena kombinacija naprednog naoružanja, uključujući rakete dugog i srednjeg dometa na čvrsto i tečno gorivo, sisteme za precizne udare, bojeve glave sa više projektila, kao i samoubilačke dronove.

Osim toga, navodi se da je prvi put od početka rata upotrebljen sistem "nasralah" u ovom napadu.

Tramp šalje još 10.000 trupa na Bliski istok

Pentagon želi da pošalje dodatnih 10.000 kopnenih trupa na Bliski istok kako bi američkom predsedniku Donaldu Trampu pružio više vojnih opcija, čak i dok razmatra mirovne pregovore sa Teheranom, izveštava Wall Street Journal, pozivajući se na zvaničnike Ministarstva odbrane koji su upoznati sa planiranjem.

Novi udari na Teheran

Izraelske odbrambene snage saopštile su tokom noći da su završile još jednu rundu "opsežnih" vazdušnih napada na mete režima u Teheranu.

IDF Spokesperson:



"I received permission, the building completely collapsed": More than 100 targets of the Hezbollah terrorist organization were attacked in Beirut



The IDF continues to strike Hezbollah's terror infrastructure across Lebanon.



The Air Force, guided by Military… pic.twitter.com/nrZ2Vck0Xb — John Spectator (@johnspectator) March 27, 2026

Savet bezbednosti UN danas od Iranu

Savet bezbednosti UN zakazao je zatvorene konsultacije o Iranu za petak ujutru.

Rusija je zatražila sastanak o američko-izraelskim napadima na civilnu infrastrukturu u zemlji, reklo je dvoje diplomata UN.

Sastanak su zakazale Sjedinjene Američke Države, koje predsedaju Savetom bezbednosti.

BONUS VIDEO