ONI SU MOSTOBRAN TEL AVIVA: Iran optužuje UAE za agresiju i podršku SAD i Izraelu

TEHERAN planira "snažan odgovor" Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog njihoive "aktivne uloge" u američko-izraelskom napadu na Iran, javlja libanski portal "Krejdl", pozivajući se na iranske obaveštajne izvore.

-UAE su igrali aktivnu ulogu u početku rata protiv Irana, kao i njegovom nastavku. Naše rukovodstvo je odlučilo da prestane sa višenedeljnom tolerancijom prema ovoj zemlji, rekao je visokorangirani zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman.

Iako je Iran je već gađao američke kasarne i vojne baze u UAE, Emirati su ustupili i neke svoje vazdušne baze Amerikancima, navodi sagovornik "Krejdla".

Abu Dabi je "mostobran Izraela u regionu" i odgovoran je za "podmetačine protiv Omana i drugih zemalja", dodao je obaveštajac. Pod ovim se verovatno podrazumevaju napadi na infrastrukturu, za koje je optužen Iran.

Po njemu, Emirati su obezbedili AI infrastrukturu o obaveštajne podatke pomoću kojih su SAD i Izrael bili u stanju da ciljano ubijaju iranske zvaničnike, što zalivsku državu "stavlja u položaj agresora", dok se sa teritorije UAE vrše napadi na iranske brodove i neke obalske delove Irana.

Kao odgovor na američko-izraelsku ofanzivu koja je počela 28. februara, Teheran je dronovima i raketama gađao Izrael, kao i američke vojne baze u UAE, Saudijskoj Arabiji i Bahreinu, gde je uništen štab američke Pete flote.

Kao odgovor na američko-izraelski udar na gasno polje Južni Pars, Iran je prošle sedmice napao nekoliko energetskih postrojenja u regionu: Ras Lafan u Kataru, Hanšan u UAE i rafineriju SAMREF u Saudijskoj Arabiji. Teheran je upozorio Vašington da će na svaki napad na iransku energetsku infrastrukturu odgovoriti uništenjem naftne i gasne infrastrukture njihovih saveznika u regionu.

Pre nekoliko dana je "Volstrit džornal" javio da nekoliko zemalja Zaliva planira da se direktno uključi u sukob radi "kažnjavanja" i "odvraćanja" Teherana.

-UAE i Saudijska Arabija vrše pritisak na Trampa da završi posao i uništi vojne kapacitete Iran, citira list arapske zvaničnike, koji su dodali da je ulazak Rijada u rat "samo pitanje vremena".

Predsednik iranskog parlamenta, Muhamed Bager Kalibaf, u sredu je upozorio na mogućnost da bi neimenovana "zemlja regiona" mogla da učestvuje u planiranom američkom desantu na ostrvo Karg.

Takav potez će biti kažnjen "stalnim i nemilosrdnim napadima na svu vitalnu infrastrukturu te zemlje", izjavio je Kalibaf.

