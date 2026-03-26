Svet

“UNIŠTENA” IRANSKA PVO OBORILA JOŠ JEDAN AMERIČKI LOVAC: Teharan “skinuo” sa neba ponos mornarice SAD (VIDEO)

Predrag Stojković

26. 03. 2026. u 16:11

IRANSKI korpus islamske revolucionarne garde oborio je 25. marta američki lovac F-18E/F (Super Hornet) sa nosača aviona, a snimak incidenta pokazuje napad raketama zemlja-vazduh kratkog dometa koji uništava avion.

Foto printskrin youtube times world now

Avion je oboren iznad okruga Čabahar i srušio se u Indijskom okeanu, gde je američko pomorsko prisustvo bilo u velikoj meri koncentrisano. Korpus je izvestio da je ovo četvrti američki i izraelski lovac oboren od strane domaćih sistema protivvazdušne odbrane otkako su dve zemlje pokrenule napad na Iran 28. februara, što otvara mogućnost da su sistemi nabavljeni iz inostranstva, poput ruskih S-300PMU-2 i Tor-M2, možda bili odgovorni za druga obaranja. Paravojne grupe u Iraku povezane sa Iranom preuzele su odgovornost za višestruka dalja obaranja iznad iračkog vazdušnog prostora.

Iranske snage su takođe tvrdile da su uspešno oborile američki lovac F-15E Strike Eagle u južnom vazdušnom prostoru zemlje 22. marta i izraelski F-16 prethodnog dana. Komanda Islamske revolucionarne garde je 20. marta objavila da je pogodila izraelski F-16 Fighting Falcon u centralnom vazdušnom prostoru zemlje. Ovo je usledilo nakon potvrđenog uspešnog napada zemlja-vazduh na američki lovac F-35 pete generacije 19. marta, koji je naneo dovoljnu štetu da pilotu nanese rane od šrapnela. Iranski izvori su izvestili da su američke oružane snage i izraelsko ratno vazduhoplovstvo značajno smanjile udare dubokog prodiranja iznad iranske teritorije nakon napada na F-35, koji je ubedljivo tip lovaca koji ima najviše šanse za preživljavanje u flotama obe zemlje. Spekulisalo se da će sve ekstremniji nedostatak krstarećih i balističkih raketa lansiranih iz vazduha primorati američke i izraelske lovce da deluju unutar iranskog vazdušnog prostora kako bi pogađali ciljeve koristeći klizne bombe, što ih izlaže većem riziku od obaranja.

Foto US navy

Iranski izvori su takođe procenili da je broj oborenih američkih i izraelskih bespilotnih letelica dostigao skoro 200. Njihova vrednost je znatno varirala, od dronova za jednokratnu upotrebu koji koštaju manje od 100.000 dolara, do vrednijih platformi za napad i izviđanje poput MQ-9 Reaper-a koji košta preko 150 miliona dolara, od kojih je više od desetak izgubljeno u borbi.

Ovi mnogo veći gubici odražavaju ne samo manju šansu za preživljavanje većine bespilotnih letelica u poređenju sa lovcima sa posadom, već i činjenicu da su korišćene za misije dubokog prodiranja sa većim rizikom, dok su lovci sa posadom korišćeni sa većim oprezom. Uspesi koje je postigla iranska protivvazdušna odbrana ostali su relativno ograničeni protiv ciljeva sa posadom, iako je odbrana SAD, Izraela i njihovih strateških partnera od iranskih raketnih napada bila, ako ništa drugo, razočaravajuća, omogućavajući Korpusu islamske revolucionarne garde da nekažnjeno pogađa ciljeve velike vrednosti širom Bliskog istoka.

Foto: Iks/Printksrin/sentdefender

F-18E/F je činio okosnicu lovačke flote američke mornarice skoro dve decenije i predstavlja unapređeni lovac četvrte generacije koji je prvobitno nabavljen kao zamena između borbenih aviona F-14, F-18C/D, A-6 i A-7 iz doba Hladnog rata, i lovca pete generacije F-35C i lovca dugog dometa šeste generacije F/A-XX. Velika kašnjenja u razvoju F-35C dovela su do produženja proizvodnje F-18E/F za 12 godina u odnosu na 2015. godinu, pri čemu mornarica sada ima u upotrebi preko 700 Super Horneta i njihovih bliskih derivata E/A-18G. Osim malog broja aviona koji su nadograđeni na mnogo skuplji standard F-18E/F Blok 3 sa modernim elektronski skeniranim radarom i avionikom „4+ generacije“, velika većina lovaca F-18E/F smatra se zastarelim i slabo pogodnim za angažmane visokog intenziteta sa naprednim lovcima ili sistemima protivvazdušne odbrane. Međutim, niske potrebe za održavanjem i operativni troškovi aviona učinili su da izgleda kao pogodan radni konj za flotu u posthladnoratovskoj eri.

(militarywatchmagazine.com)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Svet

0 0

MOSKVA OTKRILA UKRAJINSKU ZAMKU: Kijev podlim potezom hteo da onesposobi ruske vojnike - FSB zaplenio pošiljku iz Poljske

UKRAJINSKE specijalne službe su isporučile uloške za cipele sa ugrađenim eksplozivnim napravama jedinicama Oružanih snaga Ruske Federacije, saznao je „Militarny“ od izvora u jednoj od specijalnih službi. Prema rečima izvora, operativci su uspeli da izgrade mrežu za isporuku uz pomoć ruskih dobrovoljaca, a prve isporuke su se dogodile početkom marta. Broj predmeta se navodno meri desetinama hiljada.

26. 03. 2026. u 12:34

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVO LICE GOMEXA: Trgovina koja razume svog komšiju

