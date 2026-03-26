“UNIŠTENA” IRANSKA PVO OBORILA JOŠ JEDAN AMERIČKI LOVAC: Teharan “skinuo” sa neba ponos mornarice SAD (VIDEO)

IRANSKI korpus islamske revolucionarne garde oborio je 25. marta američki lovac F-18E/F (Super Hornet) sa nosača aviona, a snimak incidenta pokazuje napad raketama zemlja-vazduh kratkog dometa koji uništava avion.

Avion je oboren iznad okruga Čabahar i srušio se u Indijskom okeanu, gde je američko pomorsko prisustvo bilo u velikoj meri koncentrisano. Korpus je izvestio da je ovo četvrti američki i izraelski lovac oboren od strane domaćih sistema protivvazdušne odbrane otkako su dve zemlje pokrenule napad na Iran 28. februara, što otvara mogućnost da su sistemi nabavljeni iz inostranstva, poput ruskih S-300PMU-2 i Tor-M2, možda bili odgovorni za druga obaranja. Paravojne grupe u Iraku povezane sa Iranom preuzele su odgovornost za višestruka dalja obaranja iznad iračkog vazdušnog prostora.



Iranski izvori su takođe procenili da je broj oborenih američkih i izraelskih bespilotnih letelica dostigao skoro 200. Njihova vrednost je znatno varirala, od dronova za jednokratnu upotrebu koji koštaju manje od 100.000 dolara, do vrednijih platformi za napad i izviđanje poput MQ-9 Reaper-a koji košta preko 150 miliona dolara, od kojih je više od desetak izgubljeno u borbi.

🇮🇷🇺🇸Iranska Nacionalna Garda objavilaje snimak presretanja Americkog aviona 5 generacije F-35A "Lightning" iznad Irana.

Ovi mnogo veći gubici odražavaju ne samo manju šansu za preživljavanje većine bespilotnih letelica u poređenju sa lovcima sa posadom, već i činjenicu da su korišćene za misije dubokog prodiranja sa većim rizikom, dok su lovci sa posadom korišćeni sa većim oprezom. Uspesi koje je postigla iranska protivvazdušna odbrana ostali su relativno ograničeni protiv ciljeva sa posadom, iako je odbrana SAD, Izraela i njihovih strateških partnera od iranskih raketnih napada bila, ako ništa drugo, razočaravajuća, omogućavajući Korpusu islamske revolucionarne garde da nekažnjeno pogađa ciljeve velike vrednosti širom Bliskog istoka.

F-18E/F je činio okosnicu lovačke flote američke mornarice skoro dve decenije i predstavlja unapređeni lovac četvrte generacije koji je prvobitno nabavljen kao zamena između borbenih aviona F-14, F-18C/D, A-6 i A-7 iz doba Hladnog rata, i lovca pete generacije F-35C i lovca dugog dometa šeste generacije F/A-XX. Velika kašnjenja u razvoju F-35C dovela su do produženja proizvodnje F-18E/F za 12 godina u odnosu na 2015. godinu, pri čemu mornarica sada ima u upotrebi preko 700 Super Horneta i njihovih bliskih derivata E/A-18G. Osim malog broja aviona koji su nadograđeni na mnogo skuplji standard F-18E/F Blok 3 sa modernim elektronski skeniranim radarom i avionikom „4+ generacije“, velika većina lovaca F-18E/F smatra se zastarelim i slabo pogodnim za angažmane visokog intenziteta sa naprednim lovcima ili sistemima protivvazdušne odbrane. Međutim, niske potrebe za održavanjem i operativni troškovi aviona učinili su da izgleda kao pogodan radni konj za flotu u posthladnoratovskoj eri.

