RUTE RAZBESNEO EVROPU SVOJOM IZJAVOM: Ovo nas stavlja u zaista neugodnu i nezgodnu poziciju

GLAVNI sekretar NATO-a Mark Rute izazvao je oštre reakcije u evropskim prestonicama svojom nedvosmislenom podrškom ratu koji je Donald Tramp pokrenuo protiv Irana.

Foto: Profimedia

Njegovi istupi dolaze u trenutku dok se Evropa suočava sa energetskim šokom izazvanim sukobom, što stvara dodatne napetosti unutar transatlantskog saveza, piše Financial Times.

Izjava Marka Rutea da će se evropski saveznici na kraju "okupiti" i odazvati pozivu američkog predsednika za slanje pomorskih snaga u Hormuški tesnac razljutila je zvaničnike u više evropskih glavnih gradova, potvrdili su diplomati saveza za FT. Time se produbljuju napetosti unutar NATO-a oko pitanja koliko daleko treba ići u udovoljavanju zahtevima najveće članice.

- Ovo nas stavlja u zaista neugodnu i nezgodnu poziciju - rekao je jedan diplomata EU.

- Želimo da pokažemo dobru volju, ali je isto tako istina da nismo u stanju da se na bilo koji način uključimo u sukob.

Nelagoda koja prevladava u mnogim evropskim prestonicama zbog sukoba, koji je izazvao haos na Bliskom istoku i doveo do naglog rasta cena nafte i gasa, u oštrom je kontrastu sa Ruteovim komentarima. On je i dosad bio poznat po nastojanjima da umiri i pohvali Trampa kako bi zadržao SAD angažovanim u vojnom savezu.

- On to čini kako bi ceo svet bio siguran - izjavio je Rute u nedelju, govoreći o Trampovoj odluci o bombardovanju Irana.

- Sasvim je logično da evropskim zemljama treba nekoliko nedelja da se usaglase - dodao je, misleći na zahtev američkog lidera da se saveznici iz NATO-a pridruže pomorskim snagama za pratnju brodova kroz Hormuški tesnac, koji je Iran blokirao.

Trampov pritisak i evropsko odbijanje

Tramp je kritikovao saveznike iz NATO-a jer se nisu odmah odazvali njegovom pozivu, nazvavši ih „KUKAVICAMA“ i upozorivši da je bez SAD NATO „TIGAR OD PAPIRA!“. Otkako se prošle godine vratio na dužnost, američki predsednik redovno testira transatlantsko jedinstvo, od pitanja trgovine i izdvajanja za odbranu do pretnji invazijom na Grenland.

Zemlje Evropske unije, od kojih su sve osim tri ujedno i članice NATO-a, prošle nedelje su kolektivno odbile Trampov poziv za misiju u Hormuzu. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas o sukobu je rekla: "Ovo nije naš rat". Sličan stav izneli su i ministri iz Nemačke, Italije i Španije.

Trojica evropskih diplomata iz zemalja članica NATO-a izrazila su zabrinutost zbog nesrazmere između Ruteovih komentara i stava većine evropskih prestonica. Iako ne vide razlog za direktno kritikovanje Trampa, ne slažu se ni sa podrškom njegovoj odluci o pokretanju rata, rekli su.