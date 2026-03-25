"NAŠA PRVA I POSLEDNJA REČ" Poruka Americi iz Teherana: Neko poput nas neće se sporazumeti sa nekim poput vas - ni sada, ni ikada

PORTPAROL Centralnog štaba Hatam al-Anbije, potpukovnik Ebrahim Zolfakari poručio je danas Sjedinjenim Američkim Državama da eventualno povlačenje iz sukoba ne predstavljaju kao sporazum.

Zolfakari je rekao da se "strateška moć kojom se neprijatelj hvalio pretvorila u strateški poraz", preneo je iranski Press TV.

- Da je samoproglašena svetska supersila mogla da izbegne ovu nevolju, do sada bi to učinila. Ne nazivajte svoj poraz sporazumom - rekao je Zolfakari.

Njegova izjava je usledila nakon što je američki predsednik Donald Tramp odustao od 48-časovnog ultimatuma za napad na iranske elektrane, posle upozorenja Teherana da bi u tom slučaju sva energetska postrojenja u regionu mogla postati meta odmazde, ističe iranski portal.

Tramp je u objavi na platformi Truth Social naveo da su SAD i Iran u prethodna dva dana vodili "veoma dobre i konstruktivne razgovore" o sveobuhvatnom rešavanju neprijateljstava u Zapadnoj Aziji.

Međutim, izvor upoznat sa internim razgovorima u Teheranu rekao je da nije bilo zvaničnog kontakta između dve strane.

Zolfakari je poručio da je "era američkih obećanja završena", tvrdeći da u svetu sada postoje "samo dva fronta - istina i laž" i da, kako je naveo, "slobodoljubivi ljudi neće biti prevareni medijskim narativima".

Takođe je ironično komentarisao unutrašnje nesuglasice među protivnicima Irana, pitajući se da li su "unutrašnji sukobi dostigli nivo pregovora sa samim sobom".

Govoreći o regionalnoj ekonomiji, Zolfakari je ocenio da se raniji nivoi američkih investicija i cene energije u regionu neće vratiti, dodajući da je stabilnost u regionu, prema njegovim rečima, obezbeđena "snažnom rukom iranskih oružanih snaga".

Portparol je zaključio da se nikakvo ranije stanje neće obnoviti dok se, kako je rekao, "ideja o vojnoj akciji protiv iranske nacije potpuno ne izbriše".

- Naša prva i poslednja reč od početka bila je i ostaje: neko poput nas neće se sporazumeti sa nekim poput vas - ni sada, ni ikada - poručio je on.

(Tanjug)

