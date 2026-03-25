IRAN GAĐAO AMERIČKE BAZE U IRAKU: Ubijen i ranjen veliki broj boraca Pešmerge (VIDEO)
IRANSKA vojska saopštila je da je projektilima zemlja-zemlja gađala američke snage smeštene na aerodromu u Erbilu, na severu Iraka.
Teheran je u utorak potvrdio da je izveo napad na američku bazu, izvestila je iranska službena novinska agencija IRNA pozivajući se na vojne izvore, piše Anadolu Agency.
Ubijeni borci Pešmerge
Iranska objava usledila je nakon što je Regionalna vlada Kurdistana (KRG) ranije istog dana izvestila da je u iranskom napadu balističkim projektilima na vojne položaje u Erbilu ubijeno šest boraca Pešmerge, a 30 ih je ranjeno.
Nečirvan Barzani, čelnik KRG-a, osudio je iranski napad, nazvavši ga "neprijateljskim činom". Do porasta neprijateljstava došlo je nakon američkih i izraelskih napada na Iran koji su započeli 28. februara.
Teheran je od tada uzvratio višekratnim napadima bespilotnim letelicama i projektilima na Izrael i zalivske zemlje u kojima se nalaze američki vojni resursi.
BONUS VIDEO:
GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...
Preporučujemo
Komentari (0)