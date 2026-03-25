"NE MOŽEMO DA PROMENIMO GEOGRAFIJU, RUSIJA ĆE OSTATI NAŠ SUSED" Košta govorio o budućem odnosu sa Rusijom
PREDSEDNIK Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je sinoć da će Evropska unija (EU) u budućnosti morati da pregovara sa Rusijom o novoj bezbednosnoj arhitekturi Evrope kako bi se sprečili budući sukobi nakon rata u Ukrajina.
Košta je, kako piše Euraktiv, naglasio da geografija ne može da bude promenjena i da će Ruska Federacija ostati sused Evrope.
- U budućnosti moramo da razgovaramo s Rusijom o novoj bezbednosnoj arhitekturi Evrope, jer ne možemo da promenimo geografiju. Rusija će ostati naš sused, ali želimo da to bude mirni sused, a ne pretnja našoj bezbednosti - rekao je predsednik Evropskog saveta.
Košta je podsetio da je Evropa dugo pokušavala da održi dobre odnose sa Rusijom, navodeći kao primer zavisnost Nemačka od ruskih fosilnih goriva.
- Tek 2022. godine smo shvatili da Rusija ne želi saradnju sa Evropom - rekao je Košta, dodajući da je bio iznenađen odlukom Moskve da pokrene opštu invaziju na Ukrajinu, ali i da EU više ne može sebi da priušti naivnost kada je reč o bezbednosnim pretnjama.
On je kritikovao i Sjedinjene Američke Države zbog toga što nisu unapred obavestile evropske saveznike o napadima na Iran. Govoreći o blokadi pomoći Ukrajini, Košta se osvrnuo na stav mađarskog premijera Viktora Orbana, koji koči odobravanje zajma EU od 90 milijardi evra, i pored ranije saglasnosti.
On je istakao da Unije mora da poštuje princip jednoglasnosti, ocenjujući da je to istovremeno izazov i jedno od ključnih dostignuća Unije. Na kraju je naglasio da su Sjedinjene Američke Države i dalje "prijatelj, partner i saveznik", uprkos neslaganjima.
(Tanjug)
Preporučujemo
KOLIKO BI TREBALO DA STAVITE U KOVERTU "DA SE NE OBRUKATE" Od cifre da se zavrti u glavi, detaljna računica
CENA stolice na svadbama u Srbiji ove sezone košta i do 120 evra po gostu, a u kovertu ne bi trebalo staviti manje od 100 evra, "da se ne osramotite" gde god da ste na veselju - nevažno da li u Beogradu, Vranju, Subotici, Loznici, Boru...
24. 03. 2026. u 22:24
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
MILEO AUTO-PUTEM: Policajci bili u čudu kad su videli KO je za volanom (VIDEO/FOTO)
KADA su zbog spore vožnje na auto-putu zaustavili automobil marke Dodž, policajci iz Ogdena u američkoj saveznoj državi Juta, pomislili su da je vozaču pozlilo.
22. 03. 2026. u 22:25
