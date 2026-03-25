"NE MOŽEMO DA PROMENIMO GEOGRAFIJU, RUSIJA ĆE OSTATI NAŠ SUSED" Košta govorio o budućem odnosu sa Rusijom

PREDSEDNIK Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je sinoć da će Evropska unija (EU) u budućnosti morati da pregovara sa Rusijom o novoj bezbednosnoj arhitekturi Evrope kako bi se sprečili budući sukobi nakon rata u Ukrajina.

Košta je, kako piše Euraktiv, naglasio da geografija ne može da bude promenjena i da će Ruska Federacija ostati sused Evrope.

- U budućnosti moramo da razgovaramo s Rusijom o novoj bezbednosnoj arhitekturi Evrope, jer ne možemo da promenimo geografiju. Rusija će ostati naš sused, ali želimo da to bude mirni sused, a ne pretnja našoj bezbednosti - rekao je predsednik Evropskog saveta.

Košta je podsetio da je Evropa dugo pokušavala da održi dobre odnose sa Rusijom, navodeći kao primer zavisnost Nemačka od ruskih fosilnih goriva.

- Tek 2022. godine smo shvatili da Rusija ne želi saradnju sa Evropom - rekao je Košta, dodajući da je bio iznenađen odlukom Moskve da pokrene opštu invaziju na Ukrajinu, ali i da EU više ne može sebi da priušti naivnost kada je reč o bezbednosnim pretnjama.

On je kritikovao i Sjedinjene Američke Države zbog toga što nisu unapred obavestile evropske saveznike o napadima na Iran. Govoreći o blokadi pomoći Ukrajini, Košta se osvrnuo na stav mađarskog premijera Viktora Orbana, koji koči odobravanje zajma EU od 90 milijardi evra, i pored ranije saglasnosti.

On je istakao da Unije mora da poštuje princip jednoglasnosti, ocenjujući da je to istovremeno izazov i jedno od ključnih dostignuća Unije. Na kraju je naglasio da su Sjedinjene Američke Države i dalje "prijatelj, partner i saveznik", uprkos neslaganjima.

(Tanjug)

SRBIJA, REGION, SVET: SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO U SRBIJI