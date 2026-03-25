"AMERIKANCI PREGOVARAJU SAMI SA SOBOM": Iranska vojska ne popušta, sporazum o prekidu vatre nije opcija (VIDEO)

PORTPAROL iranske vojske ismevao je u sredu pokušaje SAD da se postigne sporazum o prekidu vatre, insistirajući da "Amerikanci pregovaraju samo sami sa sobom".

Potpukovnik Ebrahim Zolfagari, portparol Centralnog štaba iranske vojske Hatam Al-Anbija, dao je ovu izjavu u unapred snimljenom videu emitovanom na državnoj televiziji.

- Hej Trampe, otpušten si. Poznata ti je ova rečenica. Hvala na pažnji u vezi s ovim pitanjem - kazao je između ostalog Zolfagari.

- Strateška sila o kojoj ste ranije govorili pretvorila se u strateški neuspeh. Onaj koji tvrdi da je globalna supersila bi se već izvukao iz ovog nereda da je mogao. Nemojte svoj poraz predstavljati kao sporazum. Vaša era praznih obećanja je završena - rekao je Zolfagari i dodao: "Da li su vaši unutrašnji sukobi dostigli tačku u kojoj pregovarate sami sa sobom?"

Zolfagarijeva izjava usledila je ubrzo nakon što je Trampova administracija poslala Iranu plan prekida vatre od 15 tačaka preko Pakistana.

- Naša prva i poslednja reč je bila ista od prvog dana i tako će ostati: Neko poput nas nikada se neće sporazumeti sa nekim poput vas. Ne sada, nikada! - rekao je.

On je rekao da je stabilnost u regionu "zagarantovana snažnom rukom naših oružanih snaga".

- Stabilnost kroz snagu - rekao je Zolfagari.

- Jasno kažemo: Dok to ne bude naša volja, ništa se neće vratiti na staro. To će se desiti samo kada se sama pomisao na delovanje protiv iranske nacije potpuno izbriše iz vaših korumpiranih umova - naveo je, prenosi Telegraf.

