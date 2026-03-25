uživoRAT NA BLISKOM ISTOKU: Isplivali snimci napada na baze SAD u Bagdadu - "Evropi preti nestašica goriva" (VIDEO)
RAT na Bliskom istoku ušao je u 26. dan.
Šef Šela: Evropi preti nestašica goriva
Čelnik Šela upozorava da Evropi sledećeg meseca preti nestašica goriva zbog krize na Bliskom istoku. Cene nafte i gasa su porasle, a vlade bi mogle da uvedu mere za smanjenje potrošnje.
Celu vest možete pročitati na linku OVDE!
Objavljen snimak koji prikazuje napad dronom na američki objekat u Bagdadu
Proiranska milicija objavila je snimak koji prikazuje napad dronom na američki objekat u Bagdadu.
Milicija u Iraku objavila je video dug oko minuta na kojem se vide dronovi kako nadleću američku instalaciju u sklopu međunarodnog aerodroma u Bagdadu. Na snimku se vidi dron koji nisko leti iznad kompleksa u kojem se nalazi Američki diplomatski centar za podršku u Bagdadu, nakon čega prilazi radarskom sistemu i pogađa ga, uzrokujući eksploziju. Na istom mestu udara vidljiv je radarski sistem i na satelitskim snimcima koje je pregledao Si-en-en.
Nekoliko trenutaka kasnije drugi dron preleće bazu i približava se helikopteru Black Hawk. Video se prekida pre nego što je jasno da li je helikopter pogođen.
Snimak je datiran na 23. mart, ali CNN ne može da potvrdi kada je tačno nastao.
Ovaj napad poslednji je u nizu udara na američke objekte u Bagdadu. Proiranske milicije izvele su više napada na američke ciljeve u iračkoj prestonici, uključujući i američku ambasadu, koja je pogođena sa nekoliko dronova.
Ranije ovog meseca druga milicija objavila je snimak drona koji leti unutar kompleksa američke ambasade u Bagdadu.
Najviši francuski general: Amerika postaje sve nepredvidivija
Načelnik francuske vojske Fabijen Mandon izjavio je da su Sjedinjene Države postale nepredvidiv saveznik, što utiče na francuske interese i bezbednost.
Celu vest možete pročitati na linku OVDE!
Komentari (0)