RAT na Bliskom istoku ušao je u 26. dan.

RUTE RAZBESNEO EVROPU SVOJOM IZJAVOM

Glavni sekretar NATO-a Mark Rute izazvao je oštre reakcije u evropskim prestonicama svojom nedvosmislenom podrškom ratu koji je Donald Tramp pokrenuo protiv Irana.

TRAMP NOVU OBJAVU POSVETIO ORBANU

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je uputio snažne reči podrške mađarskom premijeru Viktoru Orbanu uoči predstojećih parlamentarnih izbora u Mađarskoj, zakazanih za 12. april 2026. godine.

Pentagon najavio jačanje proizvodnje projektila i protivraketnih sistema

Pentagon je objavio da će povećati proizvodnju više odbrambenih sistema i municije, uključujući Precision Strike Missile i komponente za sistem THAAD, namenjen presretanju projektila na velikim visinama. Time Vašington želi dodatno da ojača proizvodnju ključnog naoružanja usred rata na Bliskom istoku i šireg pritiska na američku odbrambenu industriju.

Američko ministarstvo odbrane navodi da će "ubrzati proizvodnju Precision Strike Missile-a", kao i sistema za navođenje za THAAD. Dodaje i da je sa kompanijama BAE Systems, Lockheed Martin i Honeywell postiglo "okvirne sporazume" kako bi to ostvarilo.

Prema saopštenju Pentagona, ministar odbrane Pit Hegset želi da "stavi odbrambenu industrijsku bazu na ratne postavke". Uz projektile i protivraketne sisteme, planira se i povećanje proizvodnje navigacionih sistema te rešenja za elektronsko ratovanje. Pentagon zasad nije objavio puni vremenski okvir ni ukupnu vrednost najavljenog širenja proizvodnje.

Šta se sve zna o Trampovom planu od 15 tačaka?

Sjedinjene Države poslale su Iranu preko Pakistana spisak očekivanja u 15 tačaka, rekla su za Si-en-en dva regionalna izvora. Među zahtevima su, navode, ograničavanje iranskih odbrambenih sposobnosti, prekid podrške saveznicima i priznanje prava Izraela na postojanje.

Predsednik Donald Tramp u ponedeljak je izneo i deo detalja, rekavši da su SAD i Iran postigli "velike tačke slaganja". Dodao je da je glavni zahtev Vašingtona da Iran ne sme da ima nuklearno oružje. Tramp je rekao novinarki Si-en-en Kejtlan Kolins da se Iran obavezao da neće imati nuklearno oružje, što je Teheran i ranije javno tvrdio.

Tramp je dodao i da će SAD insistirati na preuzimanju iranskog visoko obogaćenog uranijuma.

- Jako žele da postignu dogovor. I mi bismo želeli da ga postignemo - rekao je Tramp u ponedeljak, dodavši da će se sastanak uživo održati "vrlo, vrlo uskoro".

Rekao je da u razgovorima učestvuju njegovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner te utvrdio da je Iran pokrenuo te kontakte. Nije otkrio s kime tačno američka strana razgovara u Iranu, osim što je rekao da je reč o "uglednom" lideru koji nije vrhovni vođa Mojtaba Hamnei.

Prema tvrdnjama dva izvora, razmatra se i predlog da Pakistan kasnije ove nedelje bude domaćin sastanka SAD i Irana, kojem bi mogao da prisustvuje i potpredsednik Džej Di Vens.

Poruka Americi iz Teherana: Neko poput nas neće se sporazumeti sa nekim poput vas - ni sada, ni ikada

Portparol Centralnog štaba Hatam al-Anbije, potpukovnik Ebrahim Zolfakari poručio je danas Sjedinjenim Američkim Državama da eventualno povlačenje iz sukoba ne predstavljaju kao sporazum.

Pedro Sančez: To je prava tragedija

Američko-izraelska ofanziva protiv Irana je "apsolutna katastrofa" sa teškim posledicama po region i globalnu ekonomiju, ocenio je španski premijer Pedro Sančez.

Iran poslao svoje zahteve Americi, Vašington zaprepašćen

Prema pisanju američkog lista "Wall Street Journal", Teheran je objavio svoju listu zahteva za okončanje sukoba, dan nakon što je Iranu dostavljen Trampov plan od 15 tačaka.

IRAN GAĐAO AMERIČKE BAZE U IRAKU: Ubijen i ranjen veliki broj boraca Pešmerge

Iranska vojska saopštila je da je projektilima zemlja-zemlja gađala američke snage smeštene na aerodromu u Erbilu, na severu Iraka.

JASNA PORUKA IRANA: Možete da prođete kroz Ormuski moreuz, pod jednim uslovom

Stalna misija Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama saopštila je da brodovi koji nisu neprijateljski nastrojeni mogu da prođu kroz Ormuski moreuz.

Australija će blokirati ulazak iranskim državljanima sa turističkim vizama

Iranskim državljanima koji imaju važeće australijske turističke vize biće zabranjen ulazak u zemlju na šest meseci, izjavio je australijski ministar unutrašnjih poslova, navodeći zabrinutost da bi neki mogli ostati duže nego što im je dopušteno.

Toni Burk rekao je da je mera nužna jer postoji rizik da Iranci koji dolaze sa turističkim vizama neće moći ili neće hteti da napuste Australiju nakon isteka vize.

Odluka se odnosi samo na osobe koje se trenutno nalaze izvan Australije, a imaju važeću turističku vizu.

Vlada je poručila da će razmotriti slučajeve osoba koje imaju iranske roditelje.

Takođe je najavljeno da će vlada pomno pratiti globalna zbivanja i po potrebi prilagođavati mere.

Napad na kuvajtski aerodrom

Napad dronom na rezervoar za gorivo na Međunarodnom aerodromu u Kuvajtu izazvao je požar 25. marta. Zvaničnici su izvestili da nema žrtava.

Napad se dogodio usred kontinuiranih iranskih raketnih i bespilotnih udara čije su mete Izrael i zemlje u regionu koje goste američku vojnu i finansijsku imovinu, nakon američko-izraelske ofanzive na Iran.

Šef Šela: Evropi preti nestašica goriva

Čelnik Šela upozorava da Evropi sledećeg meseca preti nestašica goriva zbog krize na Bliskom istoku. Cene nafte i gasa su porasle, a vlade bi mogle da uvedu mere za smanjenje potrošnje.

Portparol iranske vojske: Amerikanci pregovaraju samo sami sa sobom

Portparol iranske vojske ismevao je u sredu pokušaje SAD da se postigne sporazum o prekidu vatre, insistirajući da "Amerikanci pregovaraju samo sami sa sobom".

Tramp nudi Iranu plan za kraj rata

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa prenela je Iranu 15 uslova za okončanje tekućeg rata.

Objavljen snimak koji prikazuje napad dronom na američki objekat u Bagdadu

Proiranska milicija objavila je snimak koji prikazuje napad dronom na američki objekat u Bagdadu.

Milicija u Iraku objavila je video dug oko minuta na kojem se vide dronovi kako nadleću američku instalaciju u sklopu međunarodnog aerodroma u Bagdadu. Na snimku se vidi dron koji nisko leti iznad kompleksa u kojem se nalazi Američki diplomatski centar za podršku u Bagdadu, nakon čega prilazi radarskom sistemu i pogađa ga, uzrokujući eksploziju. Na istom mestu udara vidljiv je radarski sistem i na satelitskim snimcima koje je pregledao Si-en-en.

A video published by the Islamic Resistance in Iraq, a militant proxy of Iran, shows a fiber-optic FPV drone attack against the U.S. base Camp Victory in Baghdad on March 23, successfully hitting a parked U.S. UH-60 Black Hawk helicopter and a AN/MPQ-64 surveillance radar.

Nekoliko trenutaka kasnije drugi dron preleće bazu i približava se helikopteru Black Hawk. Video se prekida pre nego što je jasno da li je helikopter pogođen.

Snimak je datiran na 23. mart, ali CNN ne može da potvrdi kada je tačno nastao.

Ovaj napad poslednji je u nizu udara na američke objekte u Bagdadu. Proiranske milicije izvele su više napada na američke ciljeve u iračkoj prestonici, uključujući i američku ambasadu, koja je pogođena sa nekoliko dronova.

Ranije ovog meseca druga milicija objavila je snimak drona koji leti unutar kompleksa američke ambasade u Bagdadu.

Najviši francuski general: Amerika postaje sve nepredvidivija

Načelnik francuske vojske Fabijen Mandon izjavio je da su Sjedinjene Države postale nepredvidiv saveznik, što utiče na francuske interese i bezbednost.

Celu vest možete pročitati na linku OVDE!