IRAN RAKETIRA IZRAEL I ISMEVA TRAMPA: Pogledajte fotografiju koju su objavili (FOTO)
IRAN je danas ispalio niz projektila na Izrael, dan nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da su održani „vrlo dobri i produktivni“ razgovori sa ciljem da se zaustavi rat koji su pokrenule Sjedinjene Države i Izrael, a koji sada besni Bliskim istokom.
Tri visoka izraelska zvaničnika, koji su želeli da ostanu anonimni, rekli su da je Tramp delovao odlučno u nameri da se postigne dogovor, ali da smatraju da je veoma malo verovatno da će Iran pristati na američke zahteve u bilo kojoj novoj rundi pregovora.
Nakon Trampove objave o razgovorima na platformi Truth Social u ponedeljak, Iran je saopštio da nikakvi razgovori nisu održani.
Ismejavanje Trampa
Iranska ambasada u Južnoafričkoj Republici objavila je na mreži X fotografiju na kojoj se vidi roze dečji volan postavljen u automobilu ispred suvozačevog sedišta, čime je očigledno ismejana Trampova ideja, plasirana novinarima, da može da kontroliše plovni put Ormuskog moreuza zajedno sa vrhovnim vođom Irana.
Od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji je razgovarao sa Trampom manje od 48 sati pre nego što su njihove zemlje započele rat, očekuje se da pozove bezbednosne zvaničnike na razgovor o Trampovoj ponudi sporazuma sa Iranom, rekla su dva visoka izraelska zvaničnika.
Pakistanski zvaničnik naveo je da bi direktni razgovori mogli biti održani ove nedelje u Islamabadu.
