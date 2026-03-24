"OVO ME NAJVIŠE FRUSTRIRA" Štajnmajer: Rat sa Iranom mogao da se izbegne - to je politički katastrofalna greška

NEMAČKI predsednik Frank-Valter Štajnmajer izjavio je danas da rat američkog predsednika Donalda Trampa sa Iranom predstavlja kršenje međunarodnog prava, kao i da Trampov povratak u Belu kuću predstavlja "dubok prekid transatlantskih odnosa".

- Naša spoljna politika ne postaje ubedljivija time što kršenja međunarodnog prava ne nazivamo kršenjima međunarodnog prava - rekao je Štajnmajer u govoru povodom 75. godišnjice ponovnog osnivanja Ministarstva spoljnih poslova u Berlinu, preneo je Bild.

Štajnmajer je istakao da je rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom nezakonit prema međunarodnom pravu i da "nema sumnje u to", kao i da je taj rat "politički katastrofalna greška".

- I ovo me najviše frustrira: to je rat koji je mogao da se izbegne, nepotreban rat, ako je njegov cilj zaista bio da zaustavi Iran na putu ka posedovanju nuklearne bombe - rekao je Štajnmajer, navodeći da je nuklearni sporazum sa Teheranom iz 2015. godine značajno smanjio šanse da Iran dobije nuklearno oružje.

Štajnmajer je izrazio uverenje da "neće biti povratka unazad u odnosima sa Rusijom pre 24. februara 2022. godine", odnosno pre početka ruske invazije na Ukrajinu, kao i da "neće biti povratka unazad u transatlantskim odnosima pre 20. januara 2025. godine", odnosno pre Trampove inauguracije.

- Kao što verujem da neće biti povratka na odnose sa Rusijom pre 24. februara 2022. godine, takođe verujem da neće biti povratka na transatlantske odnose pre 20. januara 2025. godine. Nemačka i Evropa moraju da jedinstveno odgovore na ovu dvostruku epohalnu promenu i da postanu nezavisnije od Rusije i SAD - naveo je Štajnmajer.

Rekao je da mu se čini da se Nemačka sada militarizuje, dok se, kako je naveo, "pozivanja na međunarodno pravo smatraju naivnim, diplomatija neefikasnom, spoljna kulturna politika nepotrebnom, a samo vojna snaga važnom".

