RAKETA SA 100 KILOGRAMA EKSPLOZIVA POGODILA TEL AVIV: Centar grada razoren, ima povređenih (FOTO/VIDEO)

NAJMANjE šest osoba povređeno je u najnovijem iranskom raketnom napadu na Tel Aviv u Izraelu.

Foto: AP Photo/Oded Balilty

Izraeksla televizija Kanal 12 prenosi navode tamošnje policije da je raketa s oko 100 kilograma eksploziva pala u centar Tel Aviva, što je izazvalo veliku štetu na zgradama i vozilima.

List Harec navodi da je šest osoba lakše povređeno u raketnom napadu naTel Aviva.

Several fires are burning and extensive damages can be seen following multiple Iranian ballistic missile impacts in Tel Aviv, Central Israel. pic.twitter.com/BxTPuBGlT4 — OSINTdefender (@sentdefender) March 24, 2026

Prema navodima Crvene Davidove zvezde, povrede su lakše prirode, prenosi Tajms of Izrael.

Sve najnovije vesti o dešavanjima na Bliskom istoku čitajte u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja