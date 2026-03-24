Svet

EKSPLOZIJA U RAFINERIJI NAFTE U TEKSASU: Stanovnici evakuisani, stubovi gustog crnog dima prekrili su područje

V.N.

24. 03. 2026. u 08:05

VELIKA eksplozija odjeknula je u rafineriji nafte blizu obale Teksasa. Stubovi gustog crnog dima prekrili su područje, a građani koji žive u blizini su iz straha potražili zaklon.

ЕКСПЛОЗИЈА У РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ У ТЕКСАСУ: Становници евакуисани, стубови густог црног дима прекрили су подручје

Foto: Printskrin

Eksplozija se dogodila u rafineriji Valero u Port Arturu, oko 145 kilometara istočno od Hjustona, rekla je gradonačelnica Šarlot M. Mozes, dodajući da povređenih nema.

Mozes je pozvala stanovnike u delovima zapadnog dela grada da ostanu kod kuće.

"Došlo je do eksplozije, da, ali smo dobro; svi su dobro. Pokušavaju da ugase požar što je pre moguće", rekla je Mozes.

Neki stanovnici su prijavili da su čuli glasan prasak i videli kako im se prozori tresu.

Eksplozija se dogodila usred skoka cena energenata izazvanog neizvesnošću oko globalnog snabdevanja naftom zbog rata u Iranu.

Rafinerija ima oko 770 zaposlenih i može da preradi oko 435.000 barela nafte dnevno, prema veb stranici kompanije Valero. Fabrika prerađuje tešku sirovu naftu u benzin, dizel i mlazno gorivo, prema web stranici.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP KAŽE - NAJUGLEDNIJI IRANSKI VOĐA: Ko je čovek s kojim navodno pregovara? Komandant Garde i višestruki predsednički kandidat
Svet

0 0

TRAMP KAŽE - NAJUGLEDNIJI IRANSKI VOĐA: Ko je čovek s kojim navodno pregovara? Komandant Garde i višestruki predsednički kandidat

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u ponedeljak je odustao od pretnji o „uništenju“ iranske elektroenergetske mreže, rekavši da su Sjedinjene Države i Iran vodili konstruktivne razgovore i da Vašington odlaže bilo kakve napade na elektrane i energetsku infrastrukturu za pet dana, u zavisnosti od uspeha tekućih sastanaka i diskusija.

23. 03. 2026. u 20:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Lansirane četiri rakete Araš-4 na američku bazu u Siriji (VIDEO)
Svet

0 1

uživoRAT NA BLISKOM ISTOKU: Lansirane četiri rakete Araš-4 na američku bazu u Siriji (VIDEO)

RAT na Bliskom istoku ušao je u 25. dan. Sukob na Bliskom istoku ulazi u novu fazu uz oprečne tvrdnje o mogućim pregovorima i nastavak vojnih udara na terenu. Dok Vašington govori o napretku u razgovorima, Teheran to negira, a tenzije u regionu ne jenjavaju. Izraelska vojska izvela je udare na Iran, najavljujući moguće pomeranje granice s Libanom do reke Litani. Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) odgovorio je novim vazdušnim napadima na vojnu infrastrukturu SAD i Izraela.

24. 03. 2026. u 06:42 >> 09:25

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA U ŠOKU: Dobila vesti iz Amerike koje uopšte nije očekivala

