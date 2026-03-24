EKSPLOZIJA U RAFINERIJI NAFTE U TEKSASU: Stanovnici evakuisani, stubovi gustog crnog dima prekrili su područje
VELIKA eksplozija odjeknula je u rafineriji nafte blizu obale Teksasa. Stubovi gustog crnog dima prekrili su područje, a građani koji žive u blizini su iz straha potražili zaklon.
Eksplozija se dogodila u rafineriji Valero u Port Arturu, oko 145 kilometara istočno od Hjustona, rekla je gradonačelnica Šarlot M. Mozes, dodajući da povređenih nema.
Mozes je pozvala stanovnike u delovima zapadnog dela grada da ostanu kod kuće.
"Došlo je do eksplozije, da, ali smo dobro; svi su dobro. Pokušavaju da ugase požar što je pre moguće", rekla je Mozes.
Neki stanovnici su prijavili da su čuli glasan prasak i videli kako im se prozori tresu.
Eksplozija se dogodila usred skoka cena energenata izazvanog neizvesnošću oko globalnog snabdevanja naftom zbog rata u Iranu.
Rafinerija ima oko 770 zaposlenih i može da preradi oko 435.000 barela nafte dnevno, prema veb stranici kompanije Valero. Fabrika prerađuje tešku sirovu naftu u benzin, dizel i mlazno gorivo, prema web stranici.
Preporučujemo
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Lansirane četiri rakete Araš-4 na američku bazu u Siriji (VIDEO)
24. 03. 2026. u 06:42 >> 09:25
AMERIČKI MEDIJI: Iran postavio desetak mina u Ormuskom moreuzu
24. 03. 2026. u 00:47
VAŠINGTON POST TVRDI: Ruska služba spremala scenario sa atentatom na Orbana
RUSKA Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju jačanja podrške Orbanu, pokazuje interni dokument do kojeg su došle evropske službe bezbednosti, piše danas Vašington post (WP).
21. 03. 2026. u 13:35
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
MILEO AUTO-PUTEM: Policajci bili u čudu kad su videli KO je za volanom (VIDEO/FOTO)
KADA su zbog spore vožnje na auto-putu zaustavili automobil marke Dodž, policajci iz Ogdena u američkoj saveznoj državi Juta, pomislili su da je vozaču pozlilo.
22. 03. 2026. u 22:25
