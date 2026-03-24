EKSPLOZIJA U RAFINERIJI NAFTE U TEKSASU: Stanovnici evakuisani, stubovi gustog crnog dima prekrili su područje

VELIKA eksplozija odjeknula je u rafineriji nafte blizu obale Teksasa. Stubovi gustog crnog dima prekrili su područje, a građani koji žive u blizini su iz straha potražili zaklon.

Foto: Printskrin

Eksplozija se dogodila u rafineriji Valero u Port Arturu, oko 145 kilometara istočno od Hjustona, rekla je gradonačelnica Šarlot M. Mozes, dodajući da povređenih nema.

Mozes je pozvala stanovnike u delovima zapadnog dela grada da ostanu kod kuće.

"Došlo je do eksplozije, da, ali smo dobro; svi su dobro. Pokušavaju da ugase požar što je pre moguće", rekla je Mozes.

JUST IN - Massive fires burn after loud explosion heard at the Valero oil refinery in Port Arthur, Texas. — March 24, 2026

Neki stanovnici su prijavili da su čuli glasan prasak i videli kako im se prozori tresu.

Eksplozija se dogodila usred skoka cena energenata izazvanog neizvesnošću oko globalnog snabdevanja naftom zbog rata u Iranu.

Rafinerija ima oko 770 zaposlenih i može da preradi oko 435.000 barela nafte dnevno, prema veb stranici kompanije Valero. Fabrika prerađuje tešku sirovu naftu u benzin, dizel i mlazno gorivo, prema web stranici.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO