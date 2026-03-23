KOGA ILI ŠTA JE IRAN GAĐAO U DIMONI: Izrael ćuti o stvarnim metama napada hipersoničnim raketama (VIDEO)
SNIMCI objavljeni iz Izraela prikazuju udare više balističkih raketa koje je Iran lansirao na mete u južnom gradu Dimoni, pogodivši blizu najosetljivijeg nuklearnog objekta u zemlji, Centra za nuklearna istraživanja Negev.
Ostaje neizvesno u kojoj meri su iranski napadi uticali na izraelski program nuklearnog oružja, a analitičari su pokrenuli mogućnost da su rakete ciljale osoblje u obližnjim stambenim objektima koje je radilo na razvoju i proizvodnji nuklearnih bojevih glava. Takođe se spekulisalo da je napad bio namenjen kao upozorenje kako bi se istakla sposobnost Irana da napadne nuklearna postrojenja ukoliko Izrael i Sjedinjene Države dodatno eskaliraju svoju kampanju. S obzirom da se objekat Dimona smatra jednim od najzaštićenijih mesta u Izraelu, neuspeh lokalne protivvazdušne odbrane predstavio je značajnu demonstraciju sile.
Snimci iz Izraela pokazuju da su iranske balističke rakete, uključujući rakete koje integrišu hipersonična klizeći vozila, u prošlosti pogodile utvrđene i jako branjene ciljeve, često izbegavajući višestruke protivbalističke raketne salve pri tome. Tokom neprijateljstava u junu 2025. godine, Iran je koristio balističku raketu Fatah koja integriše napredno manevarsko vozilo za povratak, a početkom marta eskalirao je napade kako bi pokrenuo svoj prvi hipersonični napad klizećim vozilom koristeći sofisticiraniju raketu Fatah-2. Demonstracija hipersoničnih udarnih sposobnosti koje mogu da unište čak i dobro utvrđene ciljeve sa visokom preciznošću, izbegavajući čak i veoma gustu neprijateljsku protivvazdušnu odbranu, od rane faze podstakla je spekulacije da bi Nuklearni istraživački centar Negev mogao biti primarna meta u budućnosti.
Dok se Iran oslanjao na manje napredne tipove raketa kako bi iscrpeo izraelski arsenal presretača balističkih raketa, sposobnost hipersoničnih klizećih vozila da ih potpuno zaobiđu predstavljala je sasvim drugačiju vrstu pretnje.
Potpredsednik vodećeg izraelskog proizvođača sistema protivraketne odbrane, kompanije Rafael Advanced Defence Systems, Juval Baseski, u avgustu 2025. godine istakao je da je to primoralo firmu i Izraelske odbrambene snage da razviju potpuno novi pristup protivraketnoj odbrani. „Hipersonične rakete otvaraju novu eru u protivvazdušnoj odbrani“, izjavio je, primetivši: „Svaki sistem protivvazdušne odbrane danas se zasniva na letenju bržem od cilja. Ali ovaj princip se ne odnosi na hipersonične rakete. Da bi se presreo objekat koji se kreće brzinom od 10 maha, bila bi potrebna odbrana koja se kreće brzinom od 30 maha, što je nemoguće u atmosferi zbog trenja.“ Očekuje se da će za implementaciju takve odbrane biti potrebno skoro pola decenije.
(militarywatchmagazine.com)
