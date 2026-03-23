KOGA ILI ŠTA JE IRAN GAĐAO U DIMONI: Izrael ćuti o stvarnim metama napada hipersoničnim raketama (VIDEO)

SNIMCI objavljeni iz Izraela prikazuju udare više balističkih raketa koje je Iran lansirao na mete u južnom gradu Dimoni, pogodivši blizu najosetljivijeg nuklearnog objekta u zemlji, Centra za nuklearna istraživanja Negev.

Another very close footage of Iranian missile hit in Dimona tonight. — Clash Report (@clashreport) March 21, 2026

Ostaje neizvesno u kojoj meri su iranski napadi uticali na izraelski program nuklearnog oružja, a analitičari su pokrenuli mogućnost da su rakete ciljale osoblje u obližnjim stambenim objektima koje je radilo na razvoju i proizvodnji nuklearnih bojevih glava. Takođe se spekulisalo da je napad bio namenjen kao upozorenje kako bi se istakla sposobnost Irana da napadne nuklearna postrojenja ukoliko Izrael i Sjedinjene Države dodatno eskaliraju svoju kampanju. S obzirom da se objekat Dimona smatra jednim od najzaštićenijih mesta u Izraelu, neuspeh lokalne protivvazdušne odbrane predstavio je značajnu demonstraciju sile.



Dok se Iran oslanjao na manje napredne tipove raketa kako bi iscrpeo izraelski arsenal presretača balističkih raketa, sposobnost hipersoničnih klizećih vozila da ih potpuno zaobiđu predstavljala je sasvim drugačiju vrstu pretnje.

Potpredsednik vodećeg izraelskog proizvođača sistema protivraketne odbrane, kompanije Rafael Advanced Defence Systems, Juval Baseski, u avgustu 2025. godine istakao je da je to primoralo firmu i Izraelske odbrambene snage da razviju potpuno novi pristup protivraketnoj odbrani. „Hipersonične rakete otvaraju novu eru u protivvazdušnoj odbrani“, izjavio je, primetivši: „Svaki sistem protivvazdušne odbrane danas se zasniva na letenju bržem od cilja. Ali ovaj princip se ne odnosi na hipersonične rakete. Da bi se presreo objekat koji se kreće brzinom od 10 maha, bila bi potrebna odbrana koja se kreće brzinom od 30 maha, što je nemoguće u atmosferi zbog trenja.“ Očekuje se da će za implementaciju takve odbrane biti potrebno skoro pola decenije.

(militarywatchmagazine.com)

