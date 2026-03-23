POJAVILE SE PRVE FOTOGRAFIJE SA MESTA NESREĆE: Novi detalji stravičnog sudara aviona i vozila - Ima mrtvih!

AVION kompanije Er Kanade koji je sleteo na aerodrom La Guardija u Njujorku udario je u nedelju uveče u kamion aerodromske spasilačke službe pri čemu su smrtno stradala najmanje dve osobe, a četiri su povređene, preneli su danas američki mediji.

Foto: AP Photo/Ryan Murphy

Pilot i kopilot kanadskog aviona koji se sudario sa vatrogasnim vozilom na aerodromu "La Gvardija" u Njujorku podlegli su povredama, javila je mreža En-Bi-Si.

Nekoliko vozila hitne pomoći je izašlo pistu 4 na aerodromu La Gvardija nakon što je avion iz Montreala udario u kamion aerodromske spasilačke službe koji je reagovao na odvojeni incident, saopštila je aedrodromska uprava, prenosi Njujork Post.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se da je prednji deo putničkog aviona smrskan, a uprava La Gvardije je saopštila da je jedna stjuardesa zbog udara izletela sa svog sedišta kroz prednji deo aviona.

U avionu Er Kanade marke Bombardier CRJ-900 bilo su 72 putnika i četiri člana posade i njihovo stanje se procenjuje. Neimenovani izvori Njujoprk Posta su rekli da je avion prevozio grupu ortodoksnih Jevreja koji su se vraćali u Njujork.

Prve nepotvrđene informacije sa lica mesta navode "najmanje dvoje smrtno stradalih", najverovatnije iz kokpita aviona, s obzirom na skoro totalno uništenje.

Prema izveštajima medija, ukupno je prijavljeno između "više desetina" do 70 povređenih putnika, od kojih kritičnom stanju. Prema istim izvorima, povređeni su i članovi vatrogasne ekipe koji su se nalazili u vozilu.

Snimci komunikacije kontrole letenja otkrivaju da je vatrogasno vozilo, identifikovano kao Vozilo 1, tražilo dozvolu za prelazak piste, što je odobreno, prenosi Flajtradar24.

Nekoliko trenutaka kasnije, kontrolor je hitno naredio vozilu da stane. Podaci pokazuju da je po sletanju na pistu, brzina ravnomerno opadala do dolaska do spojnice E, kada se CRJ 900 naglo zaustavlja, uz promenu pravca - što je najverovatnije trenutak sudara.

Prema podacima Flajtradar24, poslednja zabeležena brzina aviona na zemlji bila je 21 kts (oko 40 km/h), iako se procenjuje da je brzina u trenutku sudara bila znatno veća.

Treba imati u vidu da su tzv ARFF ("Aircraft Rescue and Firefighting") prave zveri na točkovima, dizajnirana da svoju ogromnu masu koju čine prvenstveno rezervoari sa vodom i hemikalijama za gašenje požara za što kraće vreme prebace na mesto požarišta. Tipična ARFF vozila teže između 20 i 50 tona, dostižu maksimalnu brzinu od oko 120 km/h, a koštaju od 600.000 do preko milion evra po komadu, piše Aero.rs.

