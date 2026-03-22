SATELITSKI SNIMCI POTVRDILI: Američki „Patrioti“ nisu uspeli da zaustave iranske napade na ključnu vazduhoplovnu bazu u Bahreinu

SATELITSKI snimci su potvrdili da su iranski napadi uništili više delova sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa MIM-104 „Patriot“ u vazduhoplovnoj bazi Rifa u Bahreinu, dok su oštećena dva ojačana skloništa u objektu.

Bahrein je jedna od više zemalja Persijskog zaliva koje su podržale ratne napore koje predvode SAD protiv Irana, prvenstveno pružajući pristup vojnim bazama radi podrške operacijama projektovanja moći. Snimci su više puta pokazali da sistemi „Patriot“ nisu uspeli da uspešno napadnu iranske balističke rakete i ukazali su na to da su države Persijskog zaliva koje koriste sistem počele da ispaljuju tri umesto dva presretača iz sistema na svaku dolazeću raketu kako bi pokušale da nadoknade mnogo manju verovatnoću uspeha nego što se očekivalo. Neuspeh sistema „Patriot“ usledio je nakon višestrukih izveštaja iz bahreinskih izvora o neuspehu raketa zemlja-vazduh i njihovim pogođenim civilnim područjima.



Pre trenutnih neprijateljstava, veoma ograničeni iranski napadi 23. juna 2025. godine pokazali su se sposobnim da pogode najveći prekomorski objekat američkog vazduhoplovstva, vazduhoplovnu bazu Al Udeid u Kataru. Ovo je postignuto uprkos tome što je Iranski korpus islamske revolucionarne garde koristio jeftinije rakete Fateh-313 i unapred upozorio na napade, i uprkos veoma visokoj koncentraciji objekata Patriot i američke vojske i katarskog vazduhoplovstva koji štite objekat.



Patriot je prvi put korišćen u borbi za presretanje veoma osnovnih iračkih raketnih napada Skad tokom Zalivskog rata 1991. godine, gde je procenjeno da su postigli zanemarljivu stopu uspeha blizu nula procenata. Sistemi su bili glavni uzrok prijateljske vatre tokom invazije na Irak koju su predvodile SAD, pucajući na više američkih borbenih aviona, što je dovelo do njihovog onesposobljavanja. Uprkos tvrdnjama o uspehu američkih i saudijskih izvora u presretanju jemenskih balističkih raketnih napada krajem 2017. godine, istraga je brzo dokazala da su potpuno zakazali.

Kada su bili raspoređeni da čuvaju saudijske naftne polja, takođe su bili potpuno neuspešni u presretanju napada dronova koje su pokrenule jemenske paravojne jedinice ili Iran 2019. godine. Sjedinjene Države su ipak iskoristile svoj nenadmašni uticaj na globalnim tržištima oružja kako bi izvršile pritisak na klijente širom sveta da nabave sistem Patriot, a značajan primer je njihov značajan politički i ekonomski pritisak na Južnu Koreju 1990-ih da ga nabavi umesto prvobitno favorizovanog ruskog S-300.

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"