Svet

JEZIV SNIMAK EKSPLOZIJE U RIMU: Ima teško povređenih, najmanje 70 ljudi završilo na ulici (VIDEO)

В.Н.

22. 03. 2026. u 15:43

NAJMANjE dve osobe teško su povređene u eksploziji, pretpostavlja se, plinske boce u zgradi ulici Via Tavanjasko, između ulica Via Čilje i Via Tavanjasko.

ЈЕЗИВ СНИМАК ЕКСПЛОЗИЈЕ У РИМУ: Има тешко повређених, најмање 70 људи завршило на улици (ВИДЕО)

Foto: printskrin Jutjub/ Leggo

Prema prvim informacijama, eksplozija je zahvatila najmanje tri zgrade; jedna od njih se potpuno urušila.

Najmanje dve osobe su u teškom stanju, a oko 70 ljudi nalazi se na ulici.

Među mogućim uzrocima razmatra se curenje gasa. Prema nezvaničnim informacijama, eksploziju je možda izazvala plinska boca sa propanom, što je dovelo do urušavanja zgrade. Eksplozija je zahvatila tri vile, uništivši sve zidove objekata, a krhotine su oštetile parkirane automobile.

Vatrogasci su izvukli dve osobe iz ruševina i predali ih hitnoj pomoći. Potraga za eventualnim drugim osobama i dalje traje.

Na lice mesta izašli su vatrogasci, policija i ekipe hitne pomoći. Akcije spasavanja i obezbeđivanja područja su u toku.

(La Sicilia)

Svet

VIDITE LISTU: 22 zemlje se uključile u rat u Zalivu - Britanija, Nemačka, Francuska, Japan, UAE, Južna Koreja, Bahrein...

"OŠTRO osuđujemo nedavne iranske napade na nenaoružane trgovačke brodove u Zalivu, napade na civilnu infrastrukturu, uključujući naftna i gasna postrojenja, i de fakto zatvaranje Ormuskog moreuza od strane iranskih snaga“, navodi se između ostalog u saopštenju koalicije od 22 zemlje koje se priključuju u borbi za siguran prolazak kroz Ormuski moreuz.

21. 03. 2026. u 16:58

BRAVO! Rukometaši Srbije savladali Litvaniju i obezbedili baraž za Svetsko prvenstvo protiv Mađarske