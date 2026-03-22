JEZIV SNIMAK EKSPLOZIJE U RIMU: Ima teško povređenih, najmanje 70 ljudi završilo na ulici (VIDEO)
NAJMANjE dve osobe teško su povređene u eksploziji, pretpostavlja se, plinske boce u zgradi ulici Via Tavanjasko, između ulica Via Čilje i Via Tavanjasko.
Prema prvim informacijama, eksplozija je zahvatila najmanje tri zgrade; jedna od njih se potpuno urušila.
Najmanje dve osobe su u teškom stanju, a oko 70 ljudi nalazi se na ulici.
Među mogućim uzrocima razmatra se curenje gasa. Prema nezvaničnim informacijama, eksploziju je možda izazvala plinska boca sa propanom, što je dovelo do urušavanja zgrade. Eksplozija je zahvatila tri vile, uništivši sve zidove objekata, a krhotine su oštetile parkirane automobile.
Vatrogasci su izvukli dve osobe iz ruševina i predali ih hitnoj pomoći. Potraga za eventualnim drugim osobama i dalje traje.
Na lice mesta izašli su vatrogasci, policija i ekipe hitne pomoći. Akcije spasavanja i obezbeđivanja područja su u toku.
(La Sicilia)
Preporučujemo
POSLE 12 VEKOVA: Svečano se otvara stari ulaz u rimski Koloseum
12. 03. 2026. u 16:45
VAŠINGTON POST TVRDI: Ruska služba spremala scenario sa atentatom na Orbana
RUSKA Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju jačanja podrške Orbanu, pokazuje interni dokument do kojeg su došle evropske službe bezbednosti, piše danas Vašington post (WP).
21. 03. 2026. u 13:35
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
Šta je zapravo reaktor Dimona, najstrože čuvani izraelski objekat - gde svega ima, a Izraelci sve strogo kriju? (FOTO)
U balističkom raketnom napadu na Dimonu, grad na jugu Izraela, povređeno je 47 ljudi, koji su zaposleni u bolnici. Većina povreda je uzrokovana šrapnelima, prema izraelskoj službi za hitne slučajeve Magen David Adom. Dimona se nalazi oko 13 kilometara od nuklearnog istraživačkog centra Negev.
21. 03. 2026. u 21:44 >> 22:08
