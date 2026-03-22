SNIMCI BRUTALNOG IRANSKOG NAPADA NA IZRAEL: Povređeno blizu 200 ljudi, 11 u kritičnom stanju (VIDEO)
U NOĆAŠNjIM iranskim raketnim napadima na gradove Arad i Dimonu na jugu Izraela povređeno je blizu 200 ljudi, od kojih 11 teško, preneli su danas izraelski mediji.
Kako navodi Tajms of Izrael, izraelski sistemi PVO nisu uspeli da presretnu iranske raketne projektile usmerene na nuklearni istraživački centar u blizini Dimone, koji je Iran gađao u znak odmazde za američki napad na iranski nuklearni centar Natanz izveden nekoliko sati ranije.
Izraelski mediji su preneli da je 11 osoba zadobilo teške povrede, među kojima je i dvoje dece, a oko 200 ljudi je ranjeno.
Teško povređeni u napadima su dvanaestogodišnji dečak sa ranama od šrapnela i petogodišnja devojčica, koja je povređena u kasnijem napadu u Aradu.
Nakon udara, premijer Izraela Benjamin Netanjahu i načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir obećali su da će nastaviti borbu protiv izraelskih neprijatelja na "svim frontovima".
Izraelska vojska je kasnije saopštila da izraelsko ratno vazduhoplovstvo sprovodi talas vazdušnih udara na ciljeve u Teheranu, uglavnom na infrastrukturne objekte iranskog režima.
Iranski državni mediji su preneli da su napadi bili usmereni na izraelski nuklearni istraživački centar, koji se nalazi oko 10 kilometara od Dimone i 30 kilometara od Arada, u znak odmazde za američki napad na iransko postrojenje za obogaćivanje uranijuma u Natanzu, koji je bio izveden ranije u subotu.
Iran je za taj napad okrivio SAD i Izrael, iako je izraelska vojska negirala bilo kakvu umešanost.
Veruje se da je nuklearni istraživački centar "Šimon Peres Negev" ključan za izraelski program nuklearnog oružja, čije postojanje izraelske vlasti ne potvrđuju, ali ni ne poriču.
VAŠINGTON POST TVRDI: Ruska služba spremala scenario sa atentatom na Orbana
RUSKA Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju jačanja podrške Orbanu, pokazuje interni dokument do kojeg su došle evropske službe bezbednosti, piše danas Vašington post (WP).
21. 03. 2026. u 13:35
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
Šta je zapravo reaktor Dimona, najstrože čuvani izraelski objekat - gde svega ima, a Izraelci sve strogo kriju? (FOTO)
U balističkom raketnom napadu na Dimonu, grad na jugu Izraela, povređeno je 47 ljudi, koji su zaposleni u bolnici. Većina povreda je uzrokovana šrapnelima, prema izraelskoj službi za hitne slučajeve Magen David Adom. Dimona se nalazi oko 13 kilometara od nuklearnog istraživačkog centra Negev.
21. 03. 2026. u 21:44 >> 22:08
