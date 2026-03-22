IRANSKA REVOLUCIONARNA GARDA : Teheran uspostavio raketnu dominaciju nad nebom Izraela
KOMANDANT vazdušno-kosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde (IRGC) Madžid Musavi izjavio je u subotu uveče da je Iran uspostavio "raketnu dominaciju" nad nebom Izraela.
- Od ovog trenutka objavljujem raketnu dominaciju sinova Irana nad nebom okupiranih teritorija. Taktike i novi sistemi lansiranja koji će biti korišćeni u narednim talasima iznenadiće američko-cionističke komandante - poručio je iranski vojni zvaničnik, prenosi agencija Tasnim.
On je dodao da će tokom noći nebo na jugu "okupiranih teritorija", kako u Iranu nazivaju Izrael, satima biti osvetljeno.
Iran je ranije sinoć izveo napade balističkim raketama na jug Izraela, a u gradu Dimona, gde se nalazi centar za nuklearna istraživanja, ranjeno je više od 30 ljudi.
U noćašnjim iranskim raketnim napadima na gradove Arad i Dimonu na jugu Izraela povređeno je više od 100 ljudi, od kojih 11 teško, preneli su danas izraelski mediji.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Šta je zapravo reaktor Dimona, najstrože čuvani izraelski objekat - gde svega ima, a Izraelci sve strogo kriju? (FOTO)
U balističkom raketnom napadu na Dimonu, grad na jugu Izraela, povređeno je 47 ljudi, koji su zaposleni u bolnici. Većina povreda je uzrokovana šrapnelima, prema izraelskoj službi za hitne slučajeve Magen David Adom. Dimona se nalazi oko 13 kilometara od nuklearnog istraživačkog centra Negev.
21. 03. 2026. u 21:44 >> 22:08
Komentari (0)