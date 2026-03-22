IRANSKA REVOLUCIONARNA GARDA : Teheran uspostavio raketnu dominaciju nad nebom Izraela

P. Đurđević

22. 03. 2026. u 07:30

KOMANDANT vazdušno-kosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde (IRGC) Madžid Musavi izjavio je u subotu uveče da je Iran uspostavio "raketnu dominaciju" nad nebom Izraela.

- Od ovog trenutka objavljujem raketnu dominaciju sinova Irana nad nebom okupiranih teritorija. Taktike i novi sistemi lansiranja koji će biti korišćeni u narednim talasima iznenadiće američko-cionističke komandante - poručio je iranski vojni zvaničnik, prenosi agencija Tasnim.

On je dodao da će tokom noći nebo na jugu "okupiranih teritorija", kako u Iranu nazivaju Izrael, satima biti osvetljeno.

Iran je ranije sinoć izveo napade balističkim raketama na jug Izraela, a u gradu Dimona, gde se nalazi centar za nuklearna istraživanja, ranjeno je više od 30 ljudi.

U noćašnjim iranskim raketnim napadima na gradove Arad i Dimonu na jugu Izraela povređeno je više od 100 ljudi, od kojih 11 teško, preneli su danas izraelski mediji.

(Tanjug)

VIDITE LISTU: 22 zemlje se uključile u rat u Zalivu - Britanija, Nemačka, Francuska, Japan, UAE, Južna Koreja, Bahrein...

"OŠTRO osuđujemo nedavne iranske napade na nenaoružane trgovačke brodove u Zalivu, napade na civilnu infrastrukturu, uključujući naftna i gasna postrojenja, i de fakto zatvaranje Ormuskog moreuza od strane iranskih snaga“, navodi se između ostalog u saopštenju koalicije od 22 zemlje koje se priključuju u borbi za siguran prolazak kroz Ormuski moreuz.

21. 03. 2026. u 16:58

